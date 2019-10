「昔の人みたい」“一同驚愕”のKEYTALK・小野が“飲み感覚”で訪れる場所とは？

ロックバンド:MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。10月7日(月)の放送では、4人組バンド・KEYTALKから首藤義勝さん(Vo、Ba)、小野武正さん(Gt、Cho)が登場。小野さんが最近ハマっている休日の過ごし方について語りました。(TOKYO FM「JACK IN THE RADIO」2019年10月7日(月)放送より)

写真左から小野武正さん、逹瑯、首藤義勝さん

小野:FLOWのギターのTAKEさんとすごい仲良くて、この間も山登ったんですよ、一緒に。逹瑯:どういうこと? 仲良いと山登るの?逹瑯・首藤:(笑)小野:FLOWのTAKEさんって普段山登ってる方で、それで飲んでるタイミングで僕も登りたいですって話して、高尾山を選んでくれて、1から……最初のとこから登るみたいなコースだったんですけど、楽しかったです。逹瑯:よかった?小野:よかったです。逹瑯:ハマった?小野:いや、そう、それでまたちょっと今度、来週も行こうみたいな話をして。逹瑯・首藤:来週も!?逹瑯:来週末?小野:来週末。逹瑯:ちょっと行こうよみたいな……飲みに行こうみたいな感じで(笑)?小野:そんな感じで。けっこうあれなんですよ、夜仕事あったとしても、午前中に登って帰ってこれるんで。調整つけやすいです。逹瑯:マジで? 山登って帰ってきて仕事行くの(笑)?小野:そうなんです。逹瑯:昔の人みたいだね。なんかあのさぁ、「まんが日本昔ばなし」のさ、山を越えて、何かを売って、山越えて帰ってくるみたいな。一同:(爆笑)首藤:確かに(笑)。小野:そうですね、ちょっと山行くみたいな……。逹瑯:山の向こうに住めばいいんだって。首藤・小野:ははは(笑)。逹瑯:山越えて、リハ行って。で次の日また山越えて帰る。めっちゃいいじゃん。何がいいの? 登山って。小野:何ですかね、自然大好きなんですけど、キャンプとか好きで、自然のある場所に行くってのは……それはもう経験してていいんですけど、それを何だろう……山登るっていう、ちょっとアグレッシブなのがプラスされると、より運動で血流も回って、気持ちもよくなって自然で。なんかマイナスイオンもあって。逹瑯:めちゃめちゃ服装的には(着ている服が全て柄が多くて)ケミカルだけどね(笑)。一同:(爆笑)