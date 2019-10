88rising、メジャー・レイザーやGENERATIONSら参加のコンピをリリース

アジア発のメディアプラットフォーム、88risingが待望の最新コンピレーションアルバム『ヘッド・イン・ザ・クラウズII』をリリースした。



8月には米ロサンゼルスで2回目となる大規模フェス「ヘッド・イン・ザ・クラウズ・フェスティバル」を主催し、約23,000人以上のファンを動員した88rising。この夏だけでNIKI、JOJI、ドン・クレズ、RHYME SO、リッチ・ブライアン、そしてチョン・ハらの新曲を次々と発表してきたが、いよいよコンピ第2弾『ヘッド・イン・ザ・クラウズII』が10月11日にリリースされた。



今作ではニューヨーク在住のオーストラリア系日本人シンガー・JOJIが自らエグセクティブ・プロデューサーとして制作を手がけており、88risingのコア・メンバーであるリッチ・ブライアン、JOJI、NIKI、オーガスト8、そしてハイヤー・ブラザーズの新曲を収録するほか、メジャー・レイザー、スウェイ・リー、ジャクソン・ワン、ゴールド・リンク、プム・ヴィプリット、GENERATIONS from EXILE TRIBE、そしてステファニー・トライブなど、各国の著名アーティストたちが集結した豪華ラインナップとなっている。







アルバムについて、JOJIは「また新たな『ヘッド・イン・ザ・クラウズ』プロジェクトに参加することができて嬉しいよ。国際的なメンツと一緒に仕事をするのはとても楽しい」とコメント。ブライアンは「このアルバムを通して新しいサウンドを思う存分に研究することができたからすごく楽しかったよ」と語り、ハイヤー・ブラザーズのメンバー、マシウェイからは「『ヘッド・イン・ザ・クラウズII』が音楽を作ることは楽しく努力をすることだと教えてくれた」と寄せている。さらに、NIKIは「普通の音楽の可能性を超えた作品よ。私はこのアルバムが88risingの魂を表現してくれることを願っている。ファンのみんなと私たちを繋げてくれる魂をね。このアルバムに自分たちの全身全霊を注いだから、みんなもこの作品にインスピレーションを受けて自分自身のアートを作り上げていってほしいわ」と語っている。







また、アルバムジャケットは日本人アーティストの空山基が手がけ、今回88risingのヴィジュアル・アート・ディレクターとグッズのデザイン・ディレクターを務めているという。空山氏のシグナチャー・モチーフである「セクシー・ロボット」アートは、今後88risingのマーチャンダイズでも使用される予定だ。





<リリース情報>







88rising

『Head in the Clouds II / ヘッド・イン・ザ・クラウズII』

配信中

https://Japan.lnk.to/JOJI88RisingBreathePu



収録曲:

01. These Nights / 88rising, Rich Brian, CHUNG HA

02. Strange Land / 88rising, NIKI, Phum Viphurit

03. Need Is Your Love / 88rising, Joji, GENERATIONS from EXILE TRIBE

04. Tequila Sunrise (feat. AUGUST 08 & GoldLink) / 88rising, Jackson Wang, Higher Brothers

05. Walking (feat. Swae Lee & Major Lazer) / 88rising, Joji, Jackson Wang

06. Breathe / 88rising, Joji, Don Krez

07. Shouldnt Couldnt Wouldnt / 88rising, NIKI, Rich Brian

08. Just Used Music Again / 88rising, RHYME SO

09. Indigo / 88rising, NIKI

10. Hopscotch (feat. Barney Bones & Rich Brian) / 88rising, AUGUST 08, Joji

11. Calculator / 88rising, AUGUST 08, Barney Bones

12. La La Lost You / 88rising, NIKI

13. Hold Me Down / 88rising, Higher Brothers

14. I Love You 3000 II / 88rising, Stephanie Poetri, Jackson Wang

15. 2 The Face / 88rising, Rich Brian, Higher Brothers

16. Gold Coast / 88rising, Rich Brian