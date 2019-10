マンウィズ、自身初の音楽ドキュメンタリー映画が2020年に公開

MAN WITH A MISSIONが、10月23日にリリースするニューシングル「Dark Crow」のミュージックビデオを解禁。合わせて、バンド史上初の音楽ドキュメンタリー映画が2020年に公開されることも明らかになり、ファンを騒然とさせている。



前作シングル「Remember Me」がロングヒットの中、昨日10月13日の熊本城ホールを皮切りに全国17か所を巡る「Remember Me TOUR 2019」がスタートしたMAN WITH A MISSION。熊本は自身主催の復興支援フェス「GAMADASE KUMAMOTO」を開催したゆかりがある土地、また今回会場となった熊本城ホール(イベント展示ホール)に「GAMADASE KUMAMOTO」の収益(支援金)で制作された、各種催事で利用可能となる仮設ステージを贈呈、そんな経緯から熊本城ホールこけら落とし公演も担うことにもなった。



そんなツアー初日に合わせて、10月23日(水)に発売されるニューシングル「Dark Crow」の先行配信がスタートし、MVも公開された。







そして毎回重大発表が行われるライブ終盤のアンコールムービーでは、自身初の音楽ドキュメンタリー映画『MAN WITH A MISSION THE MOVIE -TRACE the HISTORY-』が2020年に公開されることを発表し、会場を沸かせた。YouTubeでは特報映像も解禁されたばかりだ。







同映画の監督を務めるチェンコ塚越は、過去にもMAN WITH A MISSIONやKEYTALK、布袋寅泰といったアーティストのMVを手掛けてきた人物で、「突如、現代に現れた究極の生命体MAN WITH A MISSIONを10年間追い続けた音楽ジャーナリストのカール・クーパー。カールのオオカミ達への探究心、彼らの音楽への愛情、彼らを取り巻く人々のインタビューなど、1人のジャーナリストが謎多きMAN WITH A MISSION の秘密に迫ります」とコメントを寄せている。





<リリース情報>



MAN WITH A MISSION

ニューシングル「Dark Crow」

発売日:2019年10月23日(水)



[初回生産限定盤] SRCL-11320~11321 / CD+DVD 1800円+税

[通常盤] SRCL-11322 / CD 1200円+税

[アニメ盤] SRCL11323~11324 / CD+DVD 1800円+税



【収録内容】

■CD (3形態共通収録)

M1 Dark Crow (TVアニメ「ヴィンランド・サガ」オープニング・テーマ)

M2 86 Missed Calls feat. Patrick Stump (映画「3人の信長」主題歌)

M3 Reiwa feat. milet

M4 My Hero [Slushii Remix]



■Mission Movie (初回生産限定盤のみ収録)

ジャン・ケン・ジョニー 資格への道 ディレクターズ・カット版

トーキョー・タナカ フライボードに挑戦 ディレクターズ・カット版



■Movie (アニメ盤のみ収録)

TVアニメ「ヴィンランド・サガ」スペシャルムービー



<映画情報>



『MAN WITH A MISSION THE MOVIE -TRACE the HISTORY-』

出演:MAN WITH A MISSION(Tokyo Tanaka、Jean-Ken Johnny、Kamikaze Boy、DJ Santa Monica、Spear Rib)

監督:チェンコ塚越

配給:東宝映像事業部

公開:2020年公開

©2020 "TRACE the HISTORY" FILM PARTNERS

http://mwam-movie.com/