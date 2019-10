人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズのオーケストラコンサート「KING OF PRISM -Prism Orchestra Concert-」が10月13日、パシフィコ横浜・国立大ホール(横浜市西区)で開催された。この日のために結成された総勢44名のプリズム・フィルハーモニ管弦楽団が同シリーズの楽曲を演奏した。

コンサートでは、一条シン役の寺島惇太さん、如月ルヰ役の蒼井翔太さんによるデュエットで「Silent Promise」を披露。蒼井さんは「MOONSHINE」「I know Shangri-La」を披露したほか、寺島さんとサプライズゲストのシャイン役の斎賀みつきさんが「プラトニックソード」をデュエットした。また、寺島さん、蒼井さんに加え、香賀美タイガ役の畠中祐さん、十王院カケル役の八代拓さん、鷹梁ミナト役の五十嵐雅さん、西園寺レオ役の永塚拓馬さんで「ドラマチックLOVE」を歌った。

イベントでは同シリーズの総集編となる劇場版最新作「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」2020年1月10日に公開されることが発表された。総集編ではプリズムショーの全29曲の中からファン投票で順位を決め、ベスト10を上映する。

永塚さんは「皆さんとはエンゲージした仲なので、ぜひよろしくお願いします」、五十嵐さんは「ミナトをベスト10に入れてください! 温情でもいいです!」、八代さんは「私に投票してくれれば、大量の天然ガスをお届けします」とアピール。蒼井さんは「まだまだ皆さんに見せていきたいものがあります! これからもキンプリをよろしくお願いします」、寺島さんは「皆さんのおかげで本日にたどりつけました! そしてこれからもきらめく世界を一緒に感じていきましょう!」とそれぞれ呼びかけた。

「キンプリ」は、2013年4月~14年3月に放送された女児向けテレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフで、男性キャラクターの神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキたちの歌とショーに懸けるひたむきな姿を描いている。劇場版アニメとして2016年に「KING OF PRISM by PrettyRhythm」、2017年に「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」が公開された。今年、新作「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」がテレビアニメとして放送されたほか、劇場編集版が上映された。