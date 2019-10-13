シャフトによる新作アニメ「アサルトリリィ Bouquet」が制作されることが決定。ティザービジュアルとともに、キャストやスタッフが発表された。
これはドールメーカーのアゾンインターナショナルと創作集団・acusが手がける、アクションドールとフィギュアを融合させたコンテンツ「アサルトリリィ」を原作としたメディアミックス企画「アサルトリリィプロジェクト」のひとつ。キャストは一柳梨璃役で赤尾ひかる、白井夢結役で夏吉ゆうこ、楓・J・ヌーベル役で井澤美香子、二川二水役で西本りみ、安藤鶴紗役で紡木吏佐、吉村・Thi・梅役で岩田陽葵、郭神琳役で星守紗凪、王雨嘉役で遠野ひかる、ミリアム・ヒルデガルド・V・グロピウス役で高橋花林と、2020年1月9日から15日まで東京・新宿FACEにて上演される舞台で同一のキャラクターを演じる面々が揃った。詳細は本プロジェクトの公式サイトおよびTwitterで確認を。
アニメ「アサルトリリィ Bouquet」
スタッフ
原作：尾花沢軒栄（acus）
監督：佐伯昭志
キャラクターデザイン：細居美恵子
アニメーション制作：シャフト
製作：アサルトリリィプロジェクト
キャスト
一柳梨璃：赤尾ひかる
白井夢結：夏吉ゆうこ
楓・J・ヌーベル：井澤美香子
二川二水：西本りみ
安藤鶴紗：紡木吏佐
吉村・Thi・梅：岩田陽葵
郭神琳：星守紗凪
王雨嘉：遠野ひかる
ミリアム・ヒルデガルド・V・グロピウス：高橋花林
ブシロードpresents 舞台「アサルトリリィ League of Gardens」
日程：2020年1月9日（木）～15日（水）
会場：東京都 新宿FACE
キャスト
一柳梨璃：赤尾ひかる
白井夢結：夏吉ゆうこ
楓・J・ヌーベル：井澤美香子
二川二水：西本りみ
安藤鶴紗：紡木吏佐
吉村・Thi・梅：岩田陽葵
郭神琳：星守紗凪
王雨嘉：遠野ひかる
ミリアム・ヒルデガルド・V・グロピウス：高橋花林
前田佳織里、藤井彩加、田上真里奈、中村裕香里、緒方ありさ、広沢麻衣、石井陽菜、あわつまい、夏目愛海、西葉瑞希
(c)AZONE INTERNATIONAL・acus/アサルトリリィプロジェクト