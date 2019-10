プロバスケットボールリーグB.LEAGUEによるカルチャープロジェクト「RUN THE FLOOR」による楽曲「$wish $wish feat. THE BACKCOURT」が、10月31日に配信リリースされる。

「RUN THE FLOOR」はB.LEAGUEを音楽やファッション、エンタテインメントの側面からサポートするプロジェクト。クリエイティブディレクターをVERBAL(m-flo、PKCZ、HONEST BOYZ)が務めているほか、DOBERMAN INFINITYもクリエイティブメンバーとして参加している。

今回リリースが決定した「$wish $wish feat. THE BACKCOURT」はプロデューサーユニットのTHE BACKCOURT、プロデューサーでDJのMATZによるコラボレーション楽曲で、トラックメイクにはALAN SHIRAHAMAこと白濱亜嵐(EXILE、GENERATIONS from EXILE TRIBE)も参加している。なおこの楽曲はB.LEAGUEの大阪エヴェッサの2019-20シーズンの公式テーマソングにも決定した。