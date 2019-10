BTSがサウジアラビアにて単独スタジアムライブを、10月11日(現地時間)にリヤドのキング・ファハド国際スタジアムで開催した。

BTSは世界各国で展開中のツアー「LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF」の一環でサウジアラビア公演を実施。サウジアラビアで海外アーティストがスタジアム公演を行うのは初めてとあって、同公演は開催前から全世界の注目を集めていた。3万人の観客が集まる中、BTSのメンバーはソロ曲なども交えながら全24曲を披露。オーディエンスが大歓声と韓国語による合唱でライブを盛り上げれば、メンバーもアラブ語でライブについての感想を語り、ファンへの感謝の思いを伝えた。またサウジアラビア公演の模様は全世界に生中継され、各国のファンがBTSにとって歴史的な瞬間を見届けた。

サウジアラビア公演を終えたBTSのメンバーは「本日は長い間待ってくれたファンのためのお祭りの場だ。信じられないこの瞬間を作ってくれたARMY(ファンの呼称)に感謝する。遠くにいる僕たちに多くの愛を送ってくれて、応援してくれることをよくわかっている。本日このステージを永遠に忘れない。このライブを生中継で一緒に楽しんでくれた全世界のファンにも感謝する」と述べた。

BTSは10月26、27、29日の3日間にわたり韓国・ソウルの蚕室オリンピック主競技場でツアーファイナルを飾る「LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF [THE FINAL]」を開催する。