アニソンの充実ぶりで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声を伝える「新宿アニソンスコープ」。同店の9月30~10月7日の1位は、声優の内田真礼さんのセカンドミニアルバム「you are here」でした。

◇先週の結果

首位を獲得した「you are here」は、2017年1月に発売された「Drive-in Theater」以来、約2年半ぶりとなるミニアルバムです。今回は、ヒット曲となった2枚目のシングル「ギミー!レボリューション」でタッグを組んだロックバンド「UNISON SQUARE GARDEN」の田淵智也さんのほか、「FLOW」のTAKEさん、「サニーデイ・サービス」の曽我部恵一さんら豪華楽曲提供陣が集結。内田さんのアーティスト性の幅の広がりを感じさせる内容になっています。

2位には、歌手のナナヲアカリさんのミニアルバム「DAMELEON」がランクイン。ナナヲアカリさんは、2016年にネットを中心にブレークし、2017年には舞台「Fate/Grand Order THE STAGE -神聖円卓領域 キャメロット-」でメインキャラクターのマシュ・キリエライトを演じるなど、マルチに活躍。今回のミニアルバムは、人気ボカロPのナユタン星人さん、シンガー・ソングライターの大森靖子さんら豪華クリエーターが楽曲提供していることも話題です。

3位には、アニメなどが人気の「ラブライブ!」シリーズの新プロジェクト「虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」のセカンドアルバム「Love U my friends」が登場しました。メンバーのソロ曲やユニット曲、ドラマパートを収録しています。ほかにも、声優の蒼井翔太さんの11枚目のシングルで、テレビアニメ「この音とまれ!」第2クールのオープニングテーマを収録した「Harmony」が8位に。カップリングには、蒼井さんも出演した連続ドラマ「REAL⇔FAKE」のエンディングテーマ「Fake of Fake」、蒼井さんが作詞・作曲した「SPOTLIGHT」を収録しています。

◇今週の動向

人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズの新作「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」のサウンドトラック「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-Song&Soundtrack」、劇場版アニメ「空の青さを知る人よ」のサウンドトラック「『空の青さを知る人よ』オリジナルサウンドトラック」の高い初動が予想されます。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング(左からタイトル、アーティスト)

1位 「you are here」 内田真礼 アルバム

2位 「DAMELEON」 ナナヲアカリ アルバム

3位 「Love U my friends」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 アルバム

4位 「Disney 声の王子様 Voice Stars Dream Selection II」 Various Artists アルバム

5位 「THE IDOLM@STER MILLION THE@TER WAVE 03 Xs」 Xs シングル

6位 「『からかい上手の高木さん2』Cover Song Collection」 高木さん(CV:高橋李依) アルバム

7位 「星に名前をつけるとき」 大原ゆい子 アルバム

8位 「Harmony」 蒼井翔太 シングル

9位 「アニメGRIDMAN ラジオ とりあえずUNION Vol.2」 ラジオCD アルバム

10位 「THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 16 ピコピコプラネッツ」 ピコピコプラネッツ シングル

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、とりわけアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」から「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ、ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。