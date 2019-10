10月12日放送の『COUNT DOWN TV』(TBS系、毎週土曜24:58~※この日は25:28~)では、アーティストの素顔に迫るコーナー「ARTIST FILE」の総集編として、菅田将暉、あいみょん、椎名林檎、King & Prince、平井堅らの未公開映像を公開する。



2017年4月からスタートした「ARTIST FILE」には、これまで総勢60組のアーティストが出演。ライブ密着やロケ企画などで毎週1組のアーティストを深く掘り下げてきた。今回は、コーナーの総集編として、この1年間の放送の中から厳選映像をピックアップ。さらにはオンエアには収まらなかった未公開トークも公開する。今回だけしか見ることのできない人気アーティストたちの素顔に注目だ。



また、ゲストライブにはGENERATIONS from EXILE TRIBE、日向坂46、Saucy Dogが登場。アーティストの思わず話したくなる曲をエピソードと共に紹介する「はなうた」のコーナーでは、GENERATIONS from EXILE TRIBEのボーカル・数原龍友が「この夏一番癒された曲」を思い入れたっぷりに語る。パフォーマー・小森隼は「歌詞に衝撃を受けた曲」を、同じくパフォーマー・関口メンディーは「カラオケで必ず歌う曲」を披露。そして、メンバーの無茶振りに応える形で、小林とメンディーが、“はなうた”ではなく、本気の熱唱に挑戦。2人のガチンコで歌う姿は必見だ。



今、知っておきたい気になる音楽ニュースをピックアップして紹介する新コーナー「CDTV PICK UP!」では、DJ世界大会で優勝したCreepyNutsのDJ松永が決勝戦の見せ場を自分で解説。さらに、「何を言っているか全くわからない」と話題の方言ラップを歌うあの人のことも紹介する。