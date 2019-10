スティング、10月12日に予定していた仙台公演が翌日に延期

ポリス時代を含む名曲の数々を、2019年の視点でセルフ・カヴァーした最新作『マイ・ソングス』を引っさげてジャパンツアーを敢行中のスティング。明日10月12日(土)に開催予定だったゼビオアリーナ仙台公演が、台風の影響で翌日に延期となることが発表された。



主催者からの案内は以下の通り。振替公演に参加できない場合はチケットの払い戻しが行われるそうなので、公演のオフィシャルサイトなどをチェックしてほしい。



■ 「STING MY SONGS」 10月12日(土)ゼビオアリーナ仙台公演延期に関するお知らせ



10月12日(土) 開催予定の「STING MY SONGS」ゼビオアリーナ仙台公演につきまして、台風19号の影響による開催の可否を検討、協議を重ねて参りましたが、非常に大型の台風であるとの気象情報、公共交通機関の運行見合わせ等の報道から、お客様への安全を最優先に考慮しまして10月12日(土)の公演に関し、やむなく翌日の10月13日(日)に延期とさせていただきます。遠方からお越しになられるお客様も多くいらっしゃいますので、ご迷惑をできる限り軽減できますよう現時点で判断させていただきました。



公演を楽しみにされていたお客様には、大変申し訳なく、心よりお詫び申し上げます。

何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。



●振替日程

2019年10月13日(日)

ゼビオアリーナ仙台 開場17:00/開演18:00

(会場・開場時間・開演時間の変更はございません)

※現在お持ちのチケットはそのままご利用頂けます。当日まで大切に保管下さい。

※振替公演にご来場頂けないお客様には払い戻しをさせて頂きます。

払い戻しの詳細は10月18日(金)12:00にニュース・プロモーションホームページにてご案内させて頂きます。





<来日公演情報>







STING MY SONGS



2019年10月13日(日)ゼビオアリーナ仙台

2019年10月15日(土)丸善インテックスアリーナ大阪

チケット:

S ¥18,000/A ¥17,000(全席指定・税込)

https://udo.jp/concert/Sting