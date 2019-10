Apple Musicでトレンド入り、ZOCメンバーが新宿に集結し「断捨離彼氏」発売記念イベントを開催

ZOCが10日(木)、東京・タワーレコード新宿店にて2ndシングル「断捨離彼氏」の発売記念イベントを開催した。

ZOCは、シンガーソングライターの大森靖子を中心に結成され、藍染カレン、戦慄かなの、香椎かてぃ、西井万理那、兎凪さやかという個性あふれるメンバーによって構成される異色のユニット。今年4月にリリースした1stシングル「family name」はオリコンウィークリーチャート8位を獲得し、9月に開催したはZepp TOKYOでのワンマンライブは即日完売。ファン層を急激に拡大させている話題のグループだ。



2ndシングル「断捨離彼氏」の発売日9日(水)の前日からメンバーが全国に分かれイベントを行う「ZOCジャック!」を展開。その締めくくりとしてスケジュールの都合で参加できなかった大森靖子を除く5人のメンバーがタワーレコード新宿店に集結し、イベントを開催した。



会場に入り切らないほど大勢の観客が集まる中、メンバー5人がステージに登場。自己紹介ソングでもあるアップチューン「IDOL SONG」を歌唱し、会場を熱く盛り上げる。



MCで藍染が「『ZOCジャック!』というリリースイベントをやって参りましたが、全国各地回って今日5人揃いました!」と語ると、「寂しかった!」「やっと5人だよ!」とメンバーから声が上がる。



「ZOCジャック!」は、8日(火)に、北海道・戦慄、東京・西井、大阪・兎凪、福岡・藍染がイベントを開催。9日(木)は、宮城・戦慄&西井、東京・兎凪&大森、愛知・藍染&香椎という布陣で行われ、どこの会場も大盛況だったという。その締め括りのイベントに集まった大勢のファンに向けて、西井は「今日、5人揃ってこんなに人が集まってくれて、ほんとにありがとうね」と感謝を述べる。さらに西井から「Apple Musicで、ZOCがトレンド入ってた」と報告があると、メンバーも「ヤバいね」「うれしい」と声を上げた。



そして、ニューシングルの「断捨離彼氏」が披露される。「断捨離彼氏」は、キモい彼氏なら別れちゃえとストレートに歌う、オリエンタルでクールなサウンドのダンスチューン。かっこよさ溢れるステージに、会場のボルテージは一気に上昇した。



ここで、この日誕生日を迎えた香椎へ、メンバーとファンからハッピーバースデーの大合唱が送られた。至る所から上がる「おめでとー!」の声に、香椎は謙虚ににこやかに「ありがとう」と答えた。



ハッピーなムードの中、西井がニューシングルの意気込みを語ることとなったが「売り上げランキング見たら、1位の方がすごくて12万枚くらいの差があったの。みなさん、あとちょっと12万枚お願いします!」とファンに強引なお願い。笑いが起こる中、西井が「もうちょっとちゃんとしたこと言った方がいい?」と語り、改めて「私たち、ほんとにここまで来るまでたくさんの苦労があったんですけど、みなさんのおかげでこのようにCDをリリースすることができました。ほんとにありがとうございます!」と声を上げると、会場は大きな拍手に包まれた。



そして、戦慄が「あと、昨日ZOC 1st ワンマンライブ"We are ZOC" at Zepp Tokyoの「ZOC実験室」のライブ映像がYouTubeに上がりました。ひとり200回再生くらい(笑)いっぱい見てください!」と、彼女たちの魅力が伝わるライブ映像のアピールをした。



イベント最後の曲は、ニューシングルに収録されている「A INNOCENCE」。前に向かっていく思いが込められたメロディアスなナンバーを、メンバー5人は気持ちを込めて歌唱。会場は温かいムードに包まれ、“We are ZOC!”の掛け声でイベントは終了となった。