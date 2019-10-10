TVアニメ「A3!」SEASON SUMMERのキービジュアル。

TVアニメ「A3!」より夏組のキービジュアルが解禁された。

アニメ「A3!」は「SEASON SPRING & SUMMER」が2020年1月～3月、「SEASON AUTUMN & WINTER」が7月～9月に放送予定。このたび公開された「SEASON SUMMER」のキービジュアルには、夏の爽やかな日差しの中で佇む夏組5人の姿が収められた。

なおゲーム版の公式サイトでは、11月9日と10日の2日間、東京・池袋で開催される「アニメイトガールズフェスティバル2019」内「A3!」ブースでのグッズラインナップも公開。アニメビジュルを使用したグッズも用意されている。詳細はサイトにて確認しよう。

アニメ「A3!」

SEASON SPRING ＆ SUMMER：2020年1月～3月放送
SEASON AUTUMN ＆ WINTER：2020年7月～9月放送
※放送時期は都合により変更になる可能性あり。

スタッフ

原作：「A3!（エースリー）」（リベル・エンタテインメント）
キャラクター原案：冨士原良
キャラクターデザイン・総作画監督：小松真梨子
シリーズ構成：ハヤシナオキ
監督：篠原啓輔
音楽：横山克、橋口佳奈
オープニング主題歌制作：大石昌良
音楽制作：ポニーキャニオン
プロデュース：インフィニット
アニメーション制作：P.A.WORKS×Studio 3Hz

キャスト

春組

佐久間咲也：酒井広大
碓氷真澄：白井悠介
皆木綴：西山宏太朗
茅ヶ崎至：浅沼晋太郎
シトロン：五十嵐雅

夏組

皇天馬：江口拓也
瑠璃川幸：土岐隼一
向坂椋：山谷祥生
斑鳩三角：廣瀬大介
三好一成：小澤廉

秋組

摂津万里：沢城千春
兵頭十座：武内駿輔
七尾太一：濱健人
伏見臣：熊谷健太郎
古市左京：帆世雄一

冬組

月岡紬：田丸篤志
高遠丞：佐藤拓也
御影密：寺島惇太
有栖川誉：豊永利行
雪白東：柿原徹也

立花いづみ：名塚佳織

(c) A3! ANIMATION PROJECT