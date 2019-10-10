TVアニメ「A3!」より夏組のキービジュアルが解禁された。

アニメ「A3!」は「SEASON SPRING & SUMMER」が2020年1月～3月、「SEASON AUTUMN & WINTER」が7月～9月に放送予定。このたび公開された「SEASON SUMMER」のキービジュアルには、夏の爽やかな日差しの中で佇む夏組5人の姿が収められた。

なおゲーム版の公式サイトでは、11月9日と10日の2日間、東京・池袋で開催される「アニメイトガールズフェスティバル2019」内「A3!」ブースでのグッズラインナップも公開。アニメビジュルを使用したグッズも用意されている。詳細はサイトにて確認しよう。

アニメ「A3!」

SEASON SPRING ＆ SUMMER：2020年1月～3月放送

SEASON AUTUMN ＆ WINTER：2020年7月～9月放送

※放送時期は都合により変更になる可能性あり。

スタッフ

原作：「A3!（エースリー）」（リベル・エンタテインメント）

キャラクター原案：冨士原良

キャラクターデザイン・総作画監督：小松真梨子

シリーズ構成：ハヤシナオキ

監督：篠原啓輔

音楽：横山克、橋口佳奈

オープニング主題歌制作：大石昌良

音楽制作：ポニーキャニオン

プロデュース：インフィニット

アニメーション制作：P.A.WORKS×Studio 3Hz

キャスト

佐久間咲也：酒井広大

碓氷真澄：白井悠介

皆木綴：西山宏太朗

茅ヶ崎至：浅沼晋太郎

シトロン：五十嵐雅

皇天馬：江口拓也

瑠璃川幸：土岐隼一

向坂椋：山谷祥生

斑鳩三角：廣瀬大介

三好一成：小澤廉

摂津万里：沢城千春

兵頭十座：武内駿輔

七尾太一：濱健人

伏見臣：熊谷健太郎

古市左京：帆世雄一

月岡紬：田丸篤志

高遠丞：佐藤拓也

御影密：寺島惇太

有栖川誉：豊永利行

雪白東：柿原徹也

立花いづみ：名塚佳織

(c) A3! ANIMATION PROJECT