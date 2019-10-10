TVアニメ「A3!」より夏組のキービジュアルが解禁された。
アニメ「A3!」は「SEASON SPRING & SUMMER」が2020年1月～3月、「SEASON AUTUMN & WINTER」が7月～9月に放送予定。このたび公開された「SEASON SUMMER」のキービジュアルには、夏の爽やかな日差しの中で佇む夏組5人の姿が収められた。
なおゲーム版の公式サイトでは、11月9日と10日の2日間、東京・池袋で開催される「アニメイトガールズフェスティバル2019」内「A3!」ブースでのグッズラインナップも公開。アニメビジュルを使用したグッズも用意されている。詳細はサイトにて確認しよう。
アニメ「A3!」
SEASON SPRING ＆ SUMMER：2020年1月～3月放送
SEASON AUTUMN ＆ WINTER：2020年7月～9月放送
※放送時期は都合により変更になる可能性あり。
スタッフ
原作：「A3!（エースリー）」（リベル・エンタテインメント）
キャラクター原案：冨士原良
キャラクターデザイン・総作画監督：小松真梨子
シリーズ構成：ハヤシナオキ
監督：篠原啓輔
音楽：横山克、橋口佳奈
オープニング主題歌制作：大石昌良
音楽制作：ポニーキャニオン
プロデュース：インフィニット
アニメーション制作：P.A.WORKS×Studio 3Hz
キャスト春組
佐久間咲也：酒井広大
碓氷真澄：白井悠介
皆木綴：西山宏太朗
茅ヶ崎至：浅沼晋太郎
シトロン：五十嵐雅
皇天馬：江口拓也
瑠璃川幸：土岐隼一
向坂椋：山谷祥生
斑鳩三角：廣瀬大介
三好一成：小澤廉
摂津万里：沢城千春
兵頭十座：武内駿輔
七尾太一：濱健人
伏見臣：熊谷健太郎
古市左京：帆世雄一
月岡紬：田丸篤志
高遠丞：佐藤拓也
御影密：寺島惇太
有栖川誉：豊永利行
雪白東：柿原徹也
立花いづみ：名塚佳織
(c) A3! ANIMATION PROJECT