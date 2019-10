ぐうかわ♪　リラックマとコリラックマのハロウィン和菓子『食べマス』

バンダイよりキャラクターをモチーフにした和菓子シリーズ『食べマス』から、リラックマとコリラックマの和菓子『食べマス ハロウィン2019』が発売される。



かぼちゃをかぶったリラックマとコリラックマが和菓子になって、2019年10月15日(火)より全国のローソン(ローソンストア100を除く)にて販売が開始される。価格は各259円+税。



ハロウィンをテーマにした『食べマス リラックマ ハロウィン』。どこから食べるか悩んでしまうほど、かぼちゃをお顔にかぶった「リラックマ」と「コリラックマ」が愛らしい和菓子。



食べられるマスコット「食べマス」の名の通り、リラックマたちの可愛いお顔やつぶらな瞳などのパーツを繊細な技術により全て和菓子の”練り切り”を用いて表現。

また、中身の餡は秋らしさとリラックマの大好物を組み合わせた、パンプキンプリン味(リラックマ)とメープル味(コリラックマ)で、子どもにも食べやすい味と和菓子のしっとりとした口当たりの良さが魅力となっている。



おやつにはもちろんハロウィンパーティのデザートとして、またマスコットそっくりな姿はSNS投稿にもおすすめ。



