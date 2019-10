Mrs. GREEN APPLE 髙野が結婚?! 噂の真相は

Mrs. GREEN APPLEのボーカル、ギター・大森元貴とベース・髙野清宗が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。髙野から報告があるということで、記者会見風に発表しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」10月9日(水)放送分)――記者会見スタート髙野:先週からSCHOOL OF LOCK! 内でお知らせさせていただいていた通り、今夜は僕、髙野清宗から生徒のみなさんに報告がございます。元々、Mrs. GREEN APPLEのリーダーは、結成当初からギターの若井滉斗が担当していたのですが、これからは僕が新リーダーとしてバンドをまとめていきたいと思います!大森記者:あのーすみませーん! 週刊ミセスの大森と申しますが……! リーダーに就任して、今の率直なお気持ちを聞かせてください!髙野:そうですね、誠に急ではございますが、わたくしがこれからMrs. GREEN APPLEのリーダーとして、本当にみなさんに誇れるようなそんなリーダーになっていきたいと思っております!大森記者:一部の生徒の中では、このお知らせが“結婚”なのでは? という噂があったようですが、そういったご予定は?髙野:そうですね。ちょっとこの場では、回答を控えさせていただきます……! では、以上をもちまして、僕からのお知らせは終わりとなります。みなさんお聞きいただき誠にありがとうございました!――記者会見終了大森:28歳になったばかりの髙野先生が、10月からミセスのリーダーになったということでね。これはなんか「結婚なんじゃないか!?」っていう声もね。髙野:一部でね(笑)。一部っていうか、かなりその噂は立ってたみたいだけど。大森:ごくごく自然なことですけどね。もう28歳だからね。髙野:まあ、年齢とか考えるとね~。大森:そもそもミセスにおけるリーダーとはどんな存在なのか。生徒のみなさんにも説明したいんですけど。髙野:そうだね。いわゆるバンマスとは違う……。大森:バンマスって、バンドマスターのことね。ちょっと難しいんだけど、まとめ役が他にいる……それは僕なんですね。大森がバンドマスターをやっていまして。髙野:ミセスの方向性やどんなことをやっていきたいか、っていう舵取りを大森がやってくれていて。リーダーっていうのは本当にメンバーのまとめ役。メンバー5人の意見をまとめたり、スタッフとのやりとりだったり。大森:若井がリーダーをやって、僕が主軸を取らしてもらっていたんですけど……曲を書いて、方向性も決めて、リーダーもやるのはちょっと不公平だって。俺がね! 僕がそう思って若井を無理やり就任させたんですけど。それが結成7年ぐらいかな? このタイミングで髙野になるってことで。髙野:そうですね。大森:だから……僕がオーナーで、リーダーが店長みたいな、そんな感覚。髙野:すごい分かりやすいと思う。大森:でも、“リーダーが何?”って難しいね。ぐちゃっとしたときに、全部責任取る人です(笑)。髙野:(笑)。大森:だから髙野は、ベース兼責任担当みたいな。髙野:まあそうだね。大森:だから僕が自由にやりやすくなるっていう。いけにえに捧げるっていう意味の、リーダーってことで(笑)。髙野:頑張ります!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/10月7日(月)~10月11日(金)は、スペシャル授業を開催!!