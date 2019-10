Toshlが12月4日にカバーアルバム第2弾「IM A SINGER VOL.2」をリリースする。

2018年11月にカバーアルバム第1弾をリリースしたToshl。第2弾には今年アイスショー「Fantasy on Ice 2019」で羽生結弦とのコラボが話題となった楽曲「マスカレイド」「CRYSTAL MEMORIES」のセルフカバーや、長渕剛「乾杯」、尾崎豊「OH MY LITTLE GIRL」、高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」、中島美嘉「雪の華」、レミオロメン「粉雪」など全12曲が収録される。

アルバムのリリースに先駆けて、10月23日に「残酷な天使のテーゼ」のカバーが先行配信される。YouTubeではこの曲の試聴動画が公開された。

Toshl「IM A SINGER VOL.2」収録曲

・なごり雪

・ボヘミアン・ラプソディ

・乾杯

・メモリー

・真夏の夜の夢

・OH MY LITTLE GIRL

・残酷な天使のテーゼ

・雪の華

・Story

・粉雪

・CRYSTAL MEMORIES(Fantasy on Ice Ver.)

・マスカレイド(Fantasy on Ice Ver.)