結成45周年を迎えたロックバンド「甲斐バンド」が、1983年8月に現在東京都庁が立つ「都有5号地」で行ったライブの模様が10月13日、「甲斐バンド『THE BIG GIG』」としてWOWOWで放送される。

当時、まだ珍しかった大型野外ライブで、歩道やビルの窓から観覧する人たちも含め、約3万人もの人々が押し寄せたという。「ブライトン・ロック」「安奈」「翼あるもの」などの名曲が披露された。WOWOWライブで10月13日午後10時から放送。

また、1986年に行った解散コンサートツアーと黒澤フィルムスタジオでのシークレットギグの様子を追いかけた音楽ドキュメンタリー「甲斐バンド『HERE WE COME THE 4 SOUNDS』」も、同日WOWOWライブで午後11時35分から放送。ゲストとして登場する、「港からやってきた女」を歌う中島みゆきさんや、甲斐バンドの楽曲「漂泊者(アウトロー)」のバックコーラスで歌う吉川晃司さんの姿も見どころの一つ。甲斐よしひろさんのバックステージでの様子やインタビューの模様も収録されている。