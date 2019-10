佐藤千亜妃、ファーストソロアルバム『PLANET』の詳細発表&新曲の先行配信スタート

佐藤千亜妃が11月13日にリリースするファーストソロアルバム『PLANET』の、全12曲の収録楽曲タイトルが明らかになった。



Tondenhey(踊Foot Works)によるアレンジ・トラックプロデュースの「LovinYou」(カネボウ化粧品『ALLIE』Web Movieオリジナルソング)、「大キライ」(映画『CAST:(キャスト)』主題歌)、さらに昨年の夏に砂原良徳プロデュースでリリースした初のソロ作品「Summer Gate」など既に配信されている3曲に新曲を加えた全12曲を収録。



新曲は「Spangle」、「PLANET」をTondenheyが新たにアレンジを行い、「大キライ」のアレンジを担当したベーシスト須藤優が「キスをする」、「面」の2曲を担当、「lak」ではJYOCHOのギタリストだいじろーがアレンジを担当するなど幅広いミュージシャンが参加している。DVDには、新曲「キスをする」、「大キライ」などをパフォーマンスしたスタジオライブ映像4曲が収録される。



また、本日より新曲「キスをする」がiTunes、レコチョクほか主要音楽配信サイト・各種サブスクリプションサービスにて先行配信もスタートした。12月にはワンマン公演が東京と盛岡の2ヶ所で決定している。





<リリース情報>







佐藤千亜妃

1st Album『PLANET』



発売日:2019年11月13日(水)

・CD+DVD:3800円(+tax)

・CD:2800円(+tax)



=収録楽曲=

STAR

FAKE/romance

空から落ちる星のように

You Make Me Happy

大キライ

lak

Summer Gate

Lovin You

Spangle

面

キスをする

PLANET



=DVD STUDIO LIVE 楽曲=

空から落ちる星のように

大キライ

面

キスをする



佐藤千亜妃

配信曲「キスをする」



iTunes:http://po.st/CSKiss_it

レコチョク:http://po.st/CSKiss_re

Apple Music:http://po.st/CSKiss_am

LINE MUSIC:http://po.st/CSKiss_lm



Spotify:http://po.st/CSKiss_sp



<ライブ情報>



佐藤千亜妃

ワンマンライブ〈空から落ちる星のように〉



2019年12月6日(金)岩手・盛岡Club Change WAVE

2019年12月19日(木)東京・日本橋 三井ホール



・佐藤千亜妃オフィシャルHP:https://www.chiakisato.com/

・Instagram:https://www.instagram.com/chiaki_sato0920/?hl=ja

・Twitter:@chiaki_sato0920