春奈るな登壇！主題歌も！劇場版『冴えない彼女の育てかた Fine』公開記念舞台挨拶開催

10 月 26 日(土)より公開される劇場版『冴えない彼女の育てかた Fine(フィーネ)』公開初日舞台挨拶に、10 月 23 日(水)『冴えない彼女の育てかた』シリーズコンプリート EP「glory days」を発売する、春奈るなが登壇することが決定した!



初日舞台挨拶は、新宿バルト9にて【10:00の回】と【13:20の回】の2回実施! どちらも、安芸倫也役/松岡禎丞、加藤恵役/安野希世乃、澤村・スペンサー・英梨々役/大西沙織、霞ヶ丘詩羽役/茅野愛衣、氷堂美智留役/矢作紗友里、波島出海役/赤﨑千夏のメインキャスト6名と、主題歌「glory days」を歌う春奈るなが登壇する。

そして新宿バルト9【10:00の回】では、春奈るなが「glory days」を歌唱予定!



10月26日(土)公開初日は新宿の他に、お台場、船橋、池袋、横浜の5か所にて舞台挨拶が行われ、その翌日27日(日)には、難波、梅田、京都、名古屋の4か所でも舞台挨拶が決定している。

両日ともに、先行抽選販売「プレリザーブ」は10月12日(土)11:00受付開始。



アニメ『冴えない彼女の育てかた』は、KADOKAWAより刊行されている富士見ファンタジア文庫のライトノベル『冴えない彼女の育てかた』(著:丸戸史明/イラスト:深崎暮人)を原作とした作品。制作をA-1 Pictures高円寺スタジオ(現 CloverWorks)が担当し、2015年にアニメ第一期『冴えない彼女の育てかた』が放送され、2017年にはアニメ第二期『冴えない彼女の育てかた♭』がオンエアされた。今回の10月26日(土)公開の劇場版では、TVシリーズのスタッフ&キャストが集結し、完全新作をお届けする。ちなみに現在、原作イラスト・深崎暮人描き下ろしのA3ポスター一体型特別前売券と、CloverWorks描き下ろしキービジュアルクリアポスターファイル付き第四弾前売券が全国公開劇場にて発売中だ。



春奈るなは、劇場版『冴えない彼女の育てかた Fine』主題歌「glory days」のMVを解禁!

MVでは、彼女がデザインプロデュースを手掛けるウエディングドレスブランド「LUNAMARIA(ルナマリア)」の今秋発表予定の新作ドレスを着用、『冴えない彼女の育てかた』に登場する加藤恵を連想させるボブカット姿も披露。さらにテレビアニメ『冴えない彼女の育てかた』シリーズの歴代オープニング&エンディング楽曲名が随所に散りばめられた歌詞にも注目だ。



【「glory days」(Music Video / YouTube EDIT)】





現在「glory days」の発売を記念したリリースイベント第1弾を実施中。10月12日(土) 13:00~ 東京都・ソフマップAKIBA①号店8Fマップ劇場、10月13日(日) 13:00~ 千葉県・ららぽーとTOKYO BAY ハーバー通りかいだん広場、10月14日(月・祝) 13:00~ 東京都・エンタバアキバ、10月20日(日) 13:00~ 東京都・タワーレコード町田 店内イベントスペースにて、発売前の予約会が実施される。今後追加されるリリースイベントの新情報は随時更新されるとのことなのでオフィシャルHPをチェック!



ちなみに11月16日(土)に東京・Mt.RAINIER HALL SHIBUYA PLEASURE PLEASUREでワンマンライブを開催する。



「glory days」に収録される「カラフル。」(原曲:沢井美空 2015年 ※テレビアニメ『冴えない彼女の育てかた』ED)が絶賛先行配信中! 同時にiTunesのプリオーダーもスタート!

【「カラフル。」先行配信中】







■劇場版『冴えない彼女の育てかたFine』初日・2日目舞台挨拶情報



【実施日】10月26日(土)【Pコード:550-539】



【実施劇場】新宿バルト9

【実施時間】10:00回 上映後

【登壇者(予定)】松岡禎丞、安野希世乃、大西沙織、茅野愛衣、矢作紗友里、赤﨑千夏、春奈るな

【チケット料金】 全席指定:2,100円



【実施劇場】新宿バルト9

【実施時間】13:20回 上映前

【登壇者(予定)】松岡禎丞、安野希世乃、大西沙織、茅野愛衣、矢作紗友里、赤﨑千夏、春奈るな

【チケット料金】 全席指定:2,100円



【実施劇場】ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場

【実施時間】14:00回 上映後

【登壇者(予定)】松岡禎丞、安野希世乃

【チケット料金】 全席指定:2,100円



【実施劇場】ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場

【実施時間】17:10回 上映前

【登壇者(予定)】松岡禎丞、安野希世乃

【チケット料金】 全席指定:2,100円



【実施劇場】TOHOシネマズららぽーと船橋

【実施時間】17:15回 上映後

【登壇者(予定)】松岡禎丞、安野希世乃

【チケット料金】 全席指定:2,100円



【実施劇場】グランドシネマサンシャイン

【実施時間】13:50回 上映後

【登壇者(予定)】大西沙織、茅野愛衣、矢作紗友里、赤﨑千夏

【チケット料金】 全席指定:2,100円



【実施劇場】グランドシネマサンシャイン

【実施時間】17:00回 上映前

【登壇者(予定)】大西沙織、茅野愛衣、矢作紗友里、赤﨑千夏

【チケット料金】 全席指定:2,100円



【実施劇場】横浜ブルク13

【実施時間】17:25回 上映後

【登壇者(予定)】茅野愛衣、矢作紗友里、赤﨑千夏

【チケット料金】 全席指定:2,100円

※登壇者は、予告なく変更となる場合がございます。





【実施日】10月27日(日)【Pコード:550-539】



【実施劇場】TOHOシネマズなんば

【実施時間】11:30回 上映後

【登壇者(予定)】安野希世乃、大西沙織、茅野愛衣

【チケット料金】 全席指定:2,100円



【実施劇場】TOHOシネマズなんば

【実施時間】14:40回 上映前

【登壇者(予定)】安野希世乃、大西沙織、茅野愛衣

【チケット料金】 全席指定:2,100円



【実施劇場】梅田ブルク7

【実施時間】14:20回 上映後

【登壇者(予定)】安野希世乃、大西沙織、茅野愛衣

【チケット料金】 全席指定:2,100円



【実施劇場】梅田ブルク7

【実施時間】17:30回 上映前

【登壇者(予定)】安野希世乃、大西沙織、茅野愛衣

【チケット料金】 全席指定:2,100円



【実施劇場】T・ジョイ京都

【実施時間】11:20回 上映後

【登壇者(予定)】松岡禎丞、矢作紗友里、赤﨑千夏

【チケット料金】 全席指定:2,100円



【実施劇場】T・ジョイ京都

【実施時間】14:30回 上映前

【登壇者(予定)】松岡禎丞、矢作紗友里、赤﨑千夏

【チケット料金】 全席指定:2,100円



【実施劇場】109シネマズ名古屋

【実施時間】15:05回 上映後

【登壇者(予定)】松岡禎丞、矢作紗友里、赤﨑千夏

【チケット料金】 全席指定:2,100円



【実施劇場】109シネマズ名古屋

【実施時間】18:15回 上映前

【登壇者(予定)】松岡禎丞、矢作紗友里、赤﨑千夏

【チケット料金】 全席指定:2,100円

※登壇者は、予告なく変更となる場合がございます。



【チケット販売方法】

<チケットぴあ>にて販売

★先行抽選販売「プレリザーブ」

受付URL https://w.pia.jp/t/saenai-movie/

■ 申込受付期間: 10月12日(土)11:00~10月18日(金)11:00

■ 抽選結果発表: 10月18日(金)18:00

■ 引換開始日:10月18日(金)18:00



★一般販売

■販売期間:10月19日(土)10:00~



■インターネット購入

チケットぴあ

■直接購入

チケットぴあのお店 営業時間 10:00~20:00【営業時間は店舗によって異なります】

セブン-イレブン 営業時間 0:00~24:00【発売初日は10:00~】

■電話予約

チケットぴあ音声自動応答 TEL:0570-02-9999

※要Pコード・自動応答24時間受付

(毎週火・水 2:30〜5:30はシステムメンテナンスのため受付休止)







【春奈るな リリース情報】

2019年10月23日(水)Release!

~『冴えない彼女の育てかた』シリーズコンプリートEP~

春奈るな 「glory days」



■初回生産限定盤(CD+DVD)VVCL 1530~1531 /2,500円(税込)



【収録楽曲】

M1 glory days ※劇場版『冴えない彼女の育てかた Fine』主題歌

M2 君色シグナル ※テレビアニメ『冴えない彼女の育てかた』OP

M3 ステラブリーズ ※テレビアニメ『冴えない彼女の育てかた♭』OP

M4 カラフル。 (原曲:沢井美空 2015年)※テレビアニメ『冴えない彼女の育てかた』ED

M5 桜色ダイアリー(原曲:妄想キャリブレーション 2017年)※テレビアニメ『冴えない彼女の育てかた♭』ED

M6 glory days -Instrumental-

M7 カラフル。-Instrumental-

M8 桜色ダイアリー -Instrumental-



☆「glory days」Music Video & Making of ”glory days” DVD付

☆初回仕様特典:オリジナル・フォトカードA封入



■通常盤(CD)VVCL 1532 /2,000円(税込)



【収録楽曲】

M1 glory days ※劇場版『冴えない彼女の育てかた Fine』主題歌

M2 君色シグナル ※テレビアニメ『冴えない彼女の育てかた』OP

M3 ステラブリーズ ※テレビアニメ『冴えない彼女の育てかた♭』OP

M4 カラフル。 (原曲:沢井美空 2015年)※テレビアニメ『冴えない彼女の育てかた』ED

M5 桜色ダイアリー(原曲:妄想キャリブレーション 2017年)※テレビアニメ『冴えない彼女の育てかた♭』ED

M6 glory days -Instrumental-

M7 カラフル。-Instrumental-

M8 桜色ダイアリー -Instrumental-

☆初回仕様特典:オリジナル・フォトカードB封入



■期間生産限定盤(CD+DVD)VVCL 1533~1534 /2,500円(税込)



【収録楽曲】

M1 glory days ※劇場版『冴えない彼女の育てかた Fine』主題歌

M2 君色シグナル ※テレビアニメ『冴えない彼女の育てかた』OP

M3 ステラブリーズ ※テレビアニメ『冴えない彼女の育てかた♭』OP

M4 カラフル。 (原曲:沢井美空 2015年)※テレビアニメ『冴えない彼女の育てかた』ED

M5 桜色ダイアリー(原曲:妄想キャリブレーション 2017年)※テレビアニメ『冴えない彼女の育てかた♭』ED

M6 glory days -Instrumental-

M7 カラフル。-Instrumental-

M8 桜色ダイアリー -Instrumental-

☆「冴えない彼女の育てかた Fine」本予告DVD付

☆描き下ろしイラストデジパック仕様 & ミニポスター付

☆初回仕様特典:オリジナル・フォトカードC封入 ※2020年5月末日まで出荷予定





【ワンマンライブ情報】

■春奈るな LIVE 2019 ”blessing days””

・公演日:2019年11月16日(土)開場 16:30 開演17:00

・会場:Mt.RAINIER HALL SHIBUYA PLEASURE PLEASURE(東京都渋谷区道玄坂2-29-5 渋谷プライム6F)

・チケット代:全席指定 ¥6,480(税込)

※入場時ドリンク代別途必要、未就学児入場不可

・チケット一般発売:2019年10月26日(土)10:00

問い合わせ:サンライズプロモーション東京 0570-00-3337(10:00-18:00)





春奈るな Profile

10月11日生まれ。2012年5月「空は高く風は歌う」(TVアニメ「Fate/Zero」2ndシーズンEDテーマ)でデビュー。『ソードアート・オンライン』シリーズや『<物語>シリーズ』、『冴えない彼女の育てかた』シリーズなど、多くのアニメ作品のテーマソングを担当。その人気は日本国内に止まらず、アジアや欧米でのライブも多数。世界中の多くの人々を魅了している。ウェディングドレスブランド「LUNAMARIA」のデザインプロデュースを手掛けるほか、ロリータモデルとしても活躍中。2019年10月26日(土)公開の劇場版『冴えない彼女の育てかた Fine』主題歌を収録したEP「glory days」を10月23日(水)に発売。



★オフィシャルサイト

https://www.harunaluna.jp/





■劇場版『冴えない彼女の育てかたFine』情報



2019年10月26日(土)全国ロードショー



<スタッフ>

原作:丸戸史明(ファンタジア文庫/株式会社KADOKAWA) / キャラクター原案:深崎暮人

総監督:亀井幹太 / 監督:柴田彰久 / 脚本:丸戸史明 / キャラクターデザイン:高瀬智章

制作:CloverWorks / 配給:アニプレックス



<主題歌>

「glory days」作詞:沢井美空(blue but white)、春奈るな 作曲:沢井美空(blue but white) 編曲:Saku



<キャスト>

安芸倫也:松岡禎丞 / 加藤恵:安野希世乃 澤村・スペンサー・英梨々:大西沙織 / 霞ヶ丘詩羽:茅野愛衣

氷堂美智留:矢作紗友里 / 波島出海:赤﨑千夏 / 波島伊織:柿原徹也







(C) 2019 丸戸史明・深崎暮人・KADOKAWA ファンタジア文庫刊/映画も冴えない製作委員会