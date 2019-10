“There are”は「でら」!? ドラマ『REAL⇔FAKE』共演の蒼井翔太×染谷俊之 英文翻訳対決の結果は…!?

声優・アーティスト・俳優として幅広く活躍中の蒼井翔太。10月2日(水)放送のレギュラーラジオ番組「蒼井翔太 Hungry night」は、9月に放映された話題のドラマ『REAL⇔FAKE』でも共演した俳優・染谷俊之さんをゲストに迎え、リスナーから寄せられた英文の翻訳問題を互いに出し合いながら対決しました!(TOKYO FM「蒼井翔太 Hungry night」2019年10月2日(水)放送より)岩手県・めぐみさんの出題「I don't want to move because my back is sore.」染谷:分かりましたよ、これは。「私は求めてない、動く、なぜなら、戻るから」ですね(笑)。蒼井:それ、宇宙語ですか?(笑)。染谷:うん、限りなく日本語に近い宇宙語ですね(笑)。蒼井:正解は、「腰が痛くて動きたくない!」染谷:えー? “back”って腰ってことなの?蒼井:はい。今のは訳がハズレだったので、ノーポイントです!2問目は蒼井さんへの問題。蒼井さんが写真集撮影で訪れたという、アイスランドにまつわる出題をいただきました。東京都・あゆみ(あゆそ)さんの出題「There are no last names for an Icelander.」蒼井:“Icelander(アイスランダー)”? ええ、なんだろう? “There are”は「でら」? 名古屋かな? 「でら~」って言うでしょ? なので、「でら、あの人の下の名前が、自分より細くね?」みたいな!染谷:え? 名前が細いってどういうこと?蒼井:これも宇宙語です(笑)。染谷:なるほど。限りなく日本語に近い宇宙語ですね!(笑)。正解は、「アイスランド人は姓(名字)がない」。えーと、“Icelander”を“スレンダー”って訳しちゃったから、“細い”になったってこと?蒼井:ああ~っ! でも(この番組では)私の、「でら、あの人の下の名前は、自分より細くね?」というのが正解です!(笑)。これから皆さんも、そういう意味で使っていただければ。染谷:はい。アイスランド人の方にも、普及させたいですね(笑)。福岡県・リラさんの出題「Usually he sleep on the chair, so, I told him “it's better for you to sleep in your bed.”」染谷:あ、分かった。分かったよ! これ当てちゃっていい? 「彼はだいたい椅子で寝ます。だから私は彼に言いました。ベッドで寝た方がいいよ!」じゃない?蒼井:ほう! その訳は……正解なんですね。「いつも彼はイスの上で寝ます、なので私は“ベッドで寝た方がいいよ”と彼に言いました」です。染谷:やったー! これは分かりやすいよ。蒼井:これはきっと、私が演じている『うた☆プリ(うたの☆プリンスさまっ♪)』のキャラクター・美風藍のことですね。ずっと椅子の上で充電するんです。それに「ベッドで寝た方がいいよ。疲れがとれるし」……と言ってたのを、知ってる方が送ってくれたんでしょうね。染谷:なるほどね。僕もちょっと縁のある作品です。ありがとうございます。東京都・あゆみ(あゆそ)さんの出題「Iceland Best in the world, there are a lot of beauties.」蒼井:あ、でた! 「でら(=there are)」! …“lot”って?? あ、分かりました。「アイスランドという素敵な国に、でら綺麗な杖がありました」ですね!染谷:杖?蒼井:私はそう思いました。染谷:まず“there are”を「でら」って訳すの何なの? なんでそこだけ日本語になっちゃうのよ(笑)。蒼井:正解でしょう?染谷:違うわ!(笑)。そして“a lot of”を杖って訳しちゃった?蒼井:ロットって杖じゃない? 魔法の杖とか。染谷:あるよね、なんとかロッドとかね。でもさ、“a lot of”という並びで意味が出てくるじゃない。蒼井:出てくるの?染谷:中学3年生ぐらいで習うのかな? まぁ、俺達、覚えてないよね。はるか昔だもん。普通の人は覚えてないか(苦笑)。蒼井:しょうがないよ。僕は英語の授業中、少女漫画のような絵を描いてたからね。染谷:あはは、ブレないね~しょーたんは。中学生から。そんな2人が出演するドラマ『REAL⇔FAKE』のBlu-ray&DVDは、12月13日(金)発売予定です。初回限定版には特典映像も盛りだくさん。さらに、蒼井翔太も歌で参加した出演キャストのソロ楽曲などが収録されたアルバム『REAL⇔FAKE Music CD(仮)』も11月27日(水)リリース予定です。そちらもお楽しみに。<番組概要>番組名:蒼井翔太 Hungry night放送エリア:TOKYO FM放送日時:毎週水曜25:00~25:30パーソナリティ:蒼井翔太番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/aoi番組公式Twitter:@hungrynight_tfm番組ハッシュタグ:#グリナイ