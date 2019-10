[ALEXANDROS]川上洋平 アコースティックギターを掻き鳴らす！

[ALEXANDROS]の川上洋平が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。アコースティックギターとともに、弾き語りを披露しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アレキサンドLOCKS!」10月8日(火)放送分)川上:音楽の秋ということで、今日は弾き語りをしようかなと思います! 「今から歌うよ!」って感じじゃなくて、家でPC開いて「この曲、弾きたいな!」ってコードを調べて歌う……みたいな感じで。最初は自分の歌でいこうかな……。――『月色ホライズン』を弾き語り川上:次は何にしようかな。あんまり歌わない曲をやろうかな……?先日発表になりましたけど、(パーソナリティの)とーやま校長が2020年の3月でご退任されるということで、「パンク! パンク!」って言っている割にはマイケル・ジャクソンも好きなんですよね? 僕もマイケル・ジャクソン好きなんですよ。ウチのお兄ちゃんは大っ嫌いなんですけど(笑)。その反動なのかな? 僕の声が高音なのは、マイケル・ジャクソンの影響かも? ずっと小さいころからマイケル・ジャクソンを歌っていたから、どんどんキーが高くなっていったと思うんですよね。そんなわけで、校長に捧げましょう! カラオケではよく歌うんですけど、ギターではね……。――『Man In The Mirror』を弾き語り川上:All right! 楽しいね! 次は、この(バックストリート・ボーイズの)曲とか……知ってる生徒さんもいるんじゃないかな? 僕の世代なので許してくださいね(笑)。――『I Want It That Way』を弾き語り川上:これ、めっちゃ簡単だな(笑)。こんな簡単なコードだったんだ。みんな飽きてない?「日本語も歌ってよ!」ってなってないかな? 日本語の曲も歌ってみようかな?俺ね、くるりの曲全部好きなんだけど、特に『ロックンロール』が好きで。2番を歌うと毎回泣きそうになる。あんな歌詞を書けたらいいよな……。――『ロックンロール』を弾き語り川上:素敵だね! 素敵な曲ばっかだね、この世は! こんな曲を歌えたり聴けたりするのって、改めて幸せですよ。だって曲って人間から出てきた形のないモノ、見えないモノだからさ。それを楽しめる素晴らしさ……良いですよね~。しかもラジオで……やっぱ、ラジオが音楽を楽しめる場所としては、最適なのかなって思いますね。今日は歌い過ぎてしまいましたが、ちょっとコードが……とか、歌詞が……とか、そこらへんは弾き語りなのでご了承ください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/10月7日(月)~10月11日(金)は、スペシャル授業を開催!!