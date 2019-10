現在公開中の映画「HiGH&LOW THE WORST」の応援上映が、10月12日より行われる。

「HiGH&LOW THE WORST」はEXILE HIROがプロデュースする「HiGH&LOW」シリーズと、高橋ヒロシのマンガ「クローズ」「WORST」のコラボ作品。山田裕貴、川村壱馬(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、吉野北人(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、中務裕太(GENERATIONS from EXILE TRIBE)、小森隼(GENERATIONS from EXILE TRIBE)らが出演している。

今回決定した応援上映の会場は全国の映画館12館。チケットは各劇場の公式サイト、および窓口にて順次販売される。上映時はサイリウムやフラッグの持ち込み、コスプレでの参加が可能。ただし外部から劇場内への飲食物の持ち込みは禁止されており、劇中に登場するきゅうりの持ち込みもNGとなっている。

※高橋ヒロシの高ははしご高が正式表記。