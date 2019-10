10月12日と13日に静岡・朝霧アリーナ ふもとっぱらで開催予定だった野外フェスティバル「It's a beautiful day~Camp in 朝霧JAM」の中止が発表された。

「朝霧JAM」のオフィシャルサイトでは台風19号の接近に伴う悪天候が予想されることから、来場者の安全を第一に考慮しイベント中止を決定した旨を説明している。チケットの払い戻しは10月15日から11月29日までの期間中、購入先のプレイガイドにて行われる。詳細については「朝霧JAM」のサイトで確認を。

It's a beautiful day~Camp in 朝霧JAM(※中止)

2019年10月12日(土)静岡県 朝霧アリーナ ふもとっぱら

<出演者>

BIM(THE OTOGIBANASHI'S) / Cornelius / ハナレグミ / ハーベイ・サザーランド(SOLO LIVE SET) / Hot Chip / Hothouse Flowers / Kiefer / Men I Trust / MONO NO AWARE / The Alexx / T字路s / VaVa



2019年10月13日(日)静岡県 朝霧アリーナ ふもとっぱら

<出演者>

BadBadNotGood / Bohemian Betyars / cero / ジャイルス・ピーターソン / ジェイミーラ・ウッズ / 幾何学模様 / OGRE YOU ASSHOLE / 折坂悠太(合奏) / Penguin Cafe / くるり / Safeplanet / Tamikrest / ザ・ぶどうかんズ from シャキーン!