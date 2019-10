『テニスの王子様 BEST GAMES!!』第三弾「不二 vs 切原」舞台挨拶付上映会が開催！　第一弾＆第二弾振り返り上映会も

2001年よりテレビ東京系列にて放送が開始されたアニメ『テニスの王子様』。2012年からは『ジャンプSQ.』(集英社刊)で大人気連載中の『新テニスの王子様』がテレビアニメ化するほか、イベント開催や劇場版の公開などを展開し、長年に渡り多くのファンに支持され続けている。

テレビアニメ『テニスの王子様』(2001年放送開始)で描いてきた名試合を、スタッフ・キャストが新たな想いを込めて描き出すプロジェクト『テニスの王子様 BEST GAMES!!』が2018年より始動しており、第一弾『テニスの王子様 BEST GAMES!! 手塚 vs 跡部』、第二弾『テニスの王子様 BEST GAMES!! 乾・海堂vs宍戸・鳳/大石・菊丸vs仁王・柳生』も好評を博した。それに続き、いよいよ第三弾となる『テニスの王子様 BEST GAMES!! 不二 vs 切原』が2019年11月15日(金)より2週間限定で全国の劇場にて上映される。本作品の上映を記念し、キャストやスタッフが登壇する豪華なイベント上映の開催が決定した。



◆【テニスの王子様 BEST GAMES!! 第三弾】完成披露舞台挨拶

『テニスの王子様 BEST GAMES!! 不二 vs 切原』の主人公2名、不二周助役・甲斐田ゆきと切原赤也役・森久保祥太郎が登壇する完成披露舞台挨拶が、10月26日(土)に都内及び東京近郊の3劇場で計5公演開催されることが決定!



<イベント名>完成披露舞台挨拶

<日程>2019年10月26日(土)

<劇場・時間>

横浜ブルク13 12:25~(上映後挨拶)/14:20~(上映前挨拶)【計2回】

丸の内ピカデリー 15:35~(上映後挨拶)【計1回】

MOVIXさいたま 17:55~(上映後挨拶)/19:50~(上映前挨拶)【計2回】

<登壇者>甲斐田ゆき(不二周助役)、森久保祥太郎(切原赤也役)

<上映内容>(1)『テニスの王子様 BEST GAMES!! 不二 vs 切原』(約45分)(2)舞台挨拶(約30分)

<料金>3000円(税込)



【先行抽選販売】

e+(イープラス) http://eplus.jp/tennipri_theater/

<プレオーダー受付期間>10月4日(金)12:00〜10月16日(水)23:59

<当選発表>10月19日(土)13:00

<入金期間>10月19日(土)13:00〜10月22日(火・祝)21:00

【一般販売】残席がある場合のみ一般販売を実施。



◆【テニスの王子様 BEST GAMES!! 第三弾】初日舞台挨拶

『テニスの王子様 BEST GAMES!! 不二 vs 切原』公開初日にも甲斐田ゆき、森久保祥太郎が登壇する舞台挨拶を実施。豪華キャストの挨拶によっていよいよ上映スタート!



<イベント名>初日舞台挨拶

<日程>2019年11月15日(金)

<劇場・時間>

(1)新宿ピカデリー 20:15〜(上映後舞台挨拶)

(2)新宿ピカデリー 22:25〜(上映前舞台挨拶)

<登壇者>甲斐田ゆき(不二周助役)、森久保祥太郎(切原赤也役)

<上映内容>

(1)『テニスの王子様 BEST GAMES!! 不二 vs 切原』(約45分)(2)舞台挨拶(約30分)

※回によって順番が前後します

<料金>3000円(税込)



【先行抽選販売】

e+(イープラス)http://eplus.jp/tennipri_theater/

<プレオーダー受付期間>10月26日(土)10:00〜11月4日(月)23:59

<当選発表>11月6日(水)13:00

<入金期間>11月6日(水)13:00〜11月10日(日)21:00

【一般販売】残席がある場合のみ一般販売を実施。



◆【テニスの王子様 BEST GAMES!! 第一弾&第二弾】スタッフトーク付き振り返り応援上映会

『テニスの王子様 BEST GAMES!! 不二 vs 切原』の上映を目前に、川口敬一郎(監督)・広田光毅(脚本)をゲストに招き、『テニスの王子様 BEST GAMES!!』第一弾&第二弾の振り返り応援上映会を開催。監督、脚本家ならではの視点で振り返る、これまでの作品の裏話や第三弾に込めた思いなどもトークで展開。



<イベント名>スタッフトーク付き振り返り応援上映会

<日時>2019年10月12日(土)19:10開演

<劇場>新宿ピカデリー

<登壇者>川口敬一郎(監督)、広田光毅(脚本)

<MC>金子 誠、井阪郁巳

<上映内容>(1)『テニスの王子様 BEST GAMES!! 手塚 vs 跡部』(約50分)(2)『テニスの王子様 BEST GAMES!! 乾・海堂vs宍戸・鳳/大石・菊丸vs仁王・柳生』(約50分)(3)スタッフトーク(約30分)

<入場者プレゼント>『テニスの王子様BEST GAMES!!』第一弾もしくは第二弾いずれかのB2ポスター



劇場 HPにてインターネット先行販売(全席指定)

インターネット先行販売:10月4日(金)24:00〜(10月5日(土)00:00〜)

劇場窓口販売:10月5日(土)劇場オープンより販売(残席がある場合のみ)

『テニスの王子様 BEST GAMES!! 不二 vs 切原』作品概要

上映期間:2019年11月15日(金)〜2019 年11月28日(木)

劇場:全国30館

<キャスト>

不二周助:甲斐田ゆき、切原赤也:森久保祥太郎、 越前リョーマ:皆川純子、手塚国光:置鮎龍太郎、大石秀一郎:近藤孝行、乾貞治:津田健次郎、菊丸英二:高橋広樹、河村隆:川本成、桃城武:小野坂昌也、海堂薫:喜安浩平、幸村精市:永井幸子、真田弦一郎:楠大典、柳蓮二:竹本英史、仁王雅治役:増田裕生、柳生比呂士:津田英佑、丸井ブン太:高橋直純、ジャッカル桑原:檜山修之、他

<スタッフ>

原作:許斐剛(集英社/ジャンプコミックス刊『ジャンプ SQ.』連載)

監督:川口敬一郎

シリーズ構成・脚本:広田光毅

キャラクターデザイン:石井明治

音楽:渡部チェル

主題曲:『BEST GAMES!!』Ayasa(FEEL MEE)/エンディング:『DISPECT』不二周助・切原赤也・越前リョーマ(FEEL MEE)

アニメーション制作:M.S.C 手塚プロダクション

制作:NAS

製作:新テニスの王子様プロジェクト

配給:松竹メディア事業部



『テニスの王子様 BEST GAMES!! 不二 vs 切原』Blu-ray&DVD 概要

発売日:2020年1月28日(火)

仕様:描き下ろしスリーブケース

音声特典:キャストオーディオコメンタリー

封入特典:ブックレット(8P)

映像特典:ノンテロップオープニング/CM&PV

■価格:Blu-ray 6000円(税抜)/DVD 5000円(税抜)

■品番:Blu-ray BCXA-1383/DVD BCBA-4914

■収録:1話収録「不二 vs 切原」

【Blu-ray】約45分(予定)/リニア PCM(ステレオ)/AVC/BD25G/16:9<1080p High Definition>

【DVD】約45分(予定)/ドルビーデジタル(ステレオ)/片面1層/16:9(スクイーズ)/ビスタサイズ

※レンタルDVDはマーベラスより同日リリース

発売元:新テニスの王子様プロジェクト・バンダイナムコアーツ

販売元:バンダイナムコアーツ



(C)許斐 剛/集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト