「朝霧JAM 2019」、台風の影響により開催中止が決定

静岡・富士宮の朝霧アリーナにて開催予定だった野外音楽イベント、「Its a beautiful day ~Camp in 朝霧JAM 2019」の開催中止が発表された。



今年は10月12日(土)、10月13日(日)に開催を控えていた同イベントだが、台風19号の接近に伴う悪天候が予想されることから、来場者の安全を第一に考慮して開催中止となった。チケットの払い戻し期間は、10月15日(火)〜2019年11月29日(金)まで。購入プレイガイドにより払い戻しの方法が異なるため、詳細は「朝霧JAM 2019」のオフィシャルサイトで確認してほしい。





<イベント情報>



Its a beautiful day〜Camp in 朝霧JAM 2019



※開催中止になりました

日程:2019年10月12日(土)、13日(日)

場所:富士山麓 朝霧アリーナ · ふもとっぱら

http://asagirijam.jp



払い戻し期間:2019年10月15日(火)〜2019年11月29日(金)

払い戻し方法:お買い求めいただいたプレイガイドにて払い戻しいたします。

※払い戻し期間を過ぎますとチケット代の払い戻しが行えなくなりますので期間内にお手続きをお願いいたします。