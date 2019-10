ミシュラン3ツ星に輝くマウロ・コラグレコシェフが来日し6日限定のイベント　

2018年にミシュラン3ツ星を獲得、そして今年6月に発表されたThe Worlds 50 Best Restaurants 2019で世界1位に輝いたマウロ・コラグレコシェフが、2019年12月6日〜11日来日し、その腕を振るまう。



マウロ氏は、イタリアとスペインにルーツを持つ家族の元、アルゼンチンで育った。田舎に住んでいた祖父母の家では親戚が頻繁に集まり、祖母の手作り料理を楽しんでいたそうで、料理を通じて愛を分けあっていた幼少期の体験が、マウロ氏の料理に対する基盤となったそうだ。





アルゼンチンの大学で2年経済を学んだ後、料理の道に転向。フランスに渡りラ・ロシェルの料理学校を経て、キュイジーヌ・ア・ロー(水の料理)で知られたベルナール・ロワゾー氏の元で働き始める。2003年にロワゾー氏が亡くなったとき、この偉大な師匠の死は彼の人生観に大きな影響を与え、マウロ氏は後に「賞や名誉ではなく、料理をすること自体に幸せな気持ちを持っていること、ゲストに料理をすることが幸せと感じる感覚を何よりも大切にしたい」と語っている。



2006年に、マウロ氏は南仏マントンに自身のレストランMirazur(ミラズール)をオープン。それからわずか6か月後、フランスのGault&Millauレストランガイドから「Revelation of the Year」を受賞し、1年を待たずに最初のミシュラン1ツ星を獲得。 2009年には、Gault&Millauで非フランス人シェフとして初めて「Chef of the Year」を受賞している。そして、2012年にミシュラン2ツ星、2019年に3ツ星を獲得。



「味の複雑さは素材の中にある」と考え、素材の選び方、切り方や調理法で、その素材が持つ純粋な味を引き出し提供することを得意としている。





◆マウロ・コラグレコシェフ6日間限定のイベント

マウロ・コラグレコ(フランス・アルゼンチン)

「Mirazur(ミラズール)」 http://www.mirazur.fr

ミシュラン★★★

The Worlds 50 Best Restaurants 世界ランキング1位

日程:2019年12月6日(金)〜12月11日(水)

時間:ディナー 18時、18時30分、19時のいずれかを選択

内容:ディナーデグスタシオンコース(ティーコース付)6万円(サービス料込・税抜)

ディナーデグスタシオンコース ワインペアリング付 7万円(サービス料込・税抜)

ご予約:https://cookjapanproject.com/category/select/cid/147

※ ワインペアリング付きコースにはティーコースは含まれない。



◆ 開催場所:東京都中央区日本橋1丁目6-1コレド日本橋ANNEX COOK JAPAN PROJECT

TEL:03-6821-5689 FAX:03-6821-5692(電話でのご予約は開催日の2週間前からとなります)