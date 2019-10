BLACKPINK、10月18日に『Mステ』初出演が決定

BLACKPINKが、10月18日(金)19:00から放送される『ミュージックステーション』3時間スペシャルに出演することが明らかになった。彼女たちが同番組に出演するのは、今回が初めてとなる。



2017年に日本デビューを飾ったBLACKPINKは、昨年10月には本格的な世界進出を発表。今年1月からは北米、ヨーロッパ、アジア、オセアニアなど4大陸をまわるワールドツアー『BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA』を開催し、15ヶ国22都市30公演のチケットは瞬く間にソールドアウトとなった。



4月に全世界配信されたミニアルバム『KILL THIS LOVE』は世界36ヵ国のiTunesで1位を記録し、リードトラック「Kill This Love」のミュージックビデオは、9月24日の公開からわずか177日で6億再生を突破。グループのInstagramのフォロワーは現在2,117万、グループとしては世界No.1となるなど、さまざまなフィールドで話題を呼んでいる。







また、今月16日にリリースされる『KILL THIS LOVE -JP Ver.-』のために撮り下ろされた新たなビジュアルも解禁。『Mステ』で歌うナンバーは後日発表されるとのこと。





<出演情報>



テレビ朝日系『ミュージックステーション 3時間スペシャル』

10月18日(金)19:00~21:48

*放送内容などが変更になる場合があります。あらかじめ、ご了承ください。