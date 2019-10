「本当にお前止めろ！」YouTuberフワちゃん 今までで一番ヤバかった現場とは？

本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保が、リスナーのみなさんと「社会人の働き方・生き方」を一緒に考えていくTOKYO FMの番組「Skyrocket Company」。8月29日(木)の放送は、お笑いタレントでYouTuberのフワちゃんがゲストに登場しました。やしろ:登録者数、なんと30万人。何年の何月ぐらいからYouTube始めたんですか?フワちゃん:去年の4月に始めました。やしろ:まだ1年ちょっとなの?フワちゃん:まだそうなんですよ、YouTubeは。やしろ:自分の中で“登録者数増えてったな、再生数上がって来たな”みたいな、そのバズった分岐点みたいなのってあったんですか?フワちゃん:確実にコネですね。やしろ:コネ?フワちゃん:あるとき、指原さんがYouTubeを見てくれてて。Twitterで“フワちゃんのYouTubeおもしろい”って紹介してくれて、もうそこから一気に。やしろ:はー。じゃ、今稼いでるお金は、ほぼ指原さんが運んでくれたって言っても過言じゃないくらい。フワちゃん:還元しなきゃね。やしろ:大丈夫。むこう金持ちだから(笑)。フワちゃん:あーラッキー(笑)。(中略)やしろ:そもそも芸人やってて、本来だったらネタを極めようとかトーク鍛えなきゃとか、あるじゃないですか。そんななかどうしてYouTubeへいこうと思ったわけ?フワちゃん:芸人としてテレビに出たいなっていうのはあったんですけど、あんまりネタも得意じゃないし、エピソードトークというか、“芸人力”ってそんなにないなとは思ってたんです。でも“絶対私は面白いんだけどな”っていうのがあって。それがうまいことはまったのがYouTubeっていう感じなんです。でも……本当に直接のきっかけでいうと、バイト先が潰れたんですよ、ガールズバーのキッチンでバイトしてたんですけど。やしろ:潰れちゃったの?フワちゃん:遊んでたら急に友達から連絡来て「フワちゃん、ガールズバー潰れたって!」言われて。「え! なんで?」って言ったら、「ボーイが全員飛んだ」って。やしろ:ボーイが金持って飛んだの? 普通に飛んだの?フワちゃん:普通に飛びました(笑)。やしろ:それで、稼ぎがなくなったと。フワちゃん:そうなんですよ。もう、どうしようって思ってたんですけど、そこでちょうど放送作家の友達が「YouTubeめっちゃ稼げるんだけどやらない?」って言ってきて。普段だったら「いや稼げるっていってもね~」って言っちゃうんですけど、さすがにボーイ全員飛んでるんで、もうすがりつくように「やるやるやる!!」。やしろ:“やるやる”ってなって(笑)。さっき“人にだる絡み”って言ってたけど、ちょっとだるく絡むみたいなさ、あのスタイルは初めからあれなの?フワちゃん:あ、そうですね。割と初めからそうかもしれない。結構その辺にいる人達って、喋ると面白いなと思っていて。やしろ:本当だよね。フワちゃん:(特に)変なおじさんとか。歯抜けてて面白くないおじさん、あんま会ったことないです。やしろ:そうだね、歯抜けてる人はみんな面白い。抜けたときになにか常識が抜けるんだろうね。だって戻してないんだもん。その封印をもどしてないから、大体面白いね。フワちゃん:そっか、そういうロジックなんですね(笑)。(中略)やしろ:あと、渋谷歩いてる喧嘩強そうな女の子とかに話しかけるじゃない、あれ面白いよね。フワちゃん:ありがとうございます。やしろ:あと外国人も面白いノリの良い人いっぱいいるし。フワちゃん:あー確かに確かに! 外国人良いですね!やしろ:今までで一番辛かった、結局編集でカットになったとか、やばかったなみたいなのはあるわけ? だって歩いてる人と絡むわけだから、事件性高いじゃないですか。フワちゃん:それでいうと海外ですね。海外でも結構喋りかけるんですよ「何してんの」みたいな。やしろ:英語喋れるの?フワちゃん:ちょっと喋れます。なんで、「Hey, what are you doing?」みたいな感じで言うんですけど、あるときにおじさん達がトランプしてたから「イェーイ」って言いながら自撮り棒持って「トランプしてます、賭博賭博!!」とか言ってたら、「ちょっとカメラ止めろ」みたいな感じで怒られて。やしろ:いや、ほんとだよ。フワちゃん:ガチ賭博してたみたい(笑)。そしたら、「お前ら警察に売る気じゃないだろうな」って。やしろ:犯罪現場で勝手にスマホまわしたら、だめよそら、危ないよ海外は。フワちゃん:いや、まじで超怒って「消せ」って言われて。「消した、消した」って言ったんですけど「消去の履歴も見せろ」って、iPhoneの構造に詳しくて。なんかゲラゲラ笑いながら「Sorry!! ガチ賭博でした!」とか言いながら、また回してたら「本当にお前止めろ!」って怒られて……。やしろ:もう俺、海外あんま行ってほしくないわ。危険。ただ、そんなところまで撮ったとか、そういうノリでやってるっていうの聞いちゃうとね、結局観たくなっちゃうのよ。フワちゃん:とりこじゃん(笑)。やしろ:とりこ(笑)。危なそうな、南米とか行って欲しいかな。フワちゃん:南米はシャレになんないですね。やしろ:シャレになんないところに行って欲しいなと思います(笑)。<番組概要>番組名:Skyrocket Company放送日時:毎週月~木曜17:00~19:00パーソナリティ:本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/sky/番組公式Twitter:@Skyrocket_Co