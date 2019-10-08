FIFAワールドカップカタール2022アジア2次予選ならびにAFCアジアカップ中国2023予選モンゴル代表戦に臨む日本代表メンバーの背番号が発表された。10番はミャンマー代表戦に続き中島翔哉に。また、大迫勇也が背負っていた15番は浅野拓磨に、18番は鎌田大地に与えられた。
日本代表は10日に埼玉スタジアム2002でW杯アジア2次予選第2戦のモンゴル代表戦を行い、15日にはアウェイで第3戦のタジキスタン代表戦に臨む。
▼GK
1.川島永嗣（ストラスブール／フランス）
12.権田修一（ポルティモネンセ／ポルトガル）
23.シュミット ダニエル（シント・トロイデン／ベルギー）
▼DF
5.長友佑都（ガラタサライ／トルコ）
22.吉田麻也（サウサンプトン／イングランド）
19.酒井宏樹（マルセイユ／フランス）
2.植田直通（サークル・ブルージュ／ベルギー）
3.安西幸輝（ポルティモネンセ／ポルトガル）
4.畠中槙之輔（横浜F・マリノス）
16.冨安健洋（ボローニャ／イタリア）
▼MF
8.原口元気（ハノーファー／ドイツ）
7.柴崎 岳（デポルティーボ／スペイン）
6.遠藤 航（シュトゥットガルト／ドイツ）
14.伊東純也（ヘンク／ベルギー）
13.橋本拳人（FC東京）
10.中島翔哉（ポルト／ポルトガル）
9.南野拓実（ザルツブルク／オーストリア）
20.板倉 滉（フローニンゲン／オランダ）
21.堂安 律（PSV／オランダ）
17.久保建英（マジョルカ／スペイン）
▼FW
11.永井謙佑（FC東京）
15.浅野拓磨（パルチザン・ベオグラード／セルビア）
18.鎌田大地（フランクフルト／ドイツ）