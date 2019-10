SEAMOが2020年1月22日にオールタイムベストアルバム「PERFECT SEAMO」を発売する。

本作にはヒット曲「マタアイマショウ」のアザーバージョンを含む全33曲を収録。2020年3月23日にデビュー15周年を迎えるSEAMOの代表曲から最新曲までを網羅した作品となっている。

ベストアルバムの発売に合わせてSEAMOは2020年2月から3月にかけて全国ツアー「Wave Your SEAMO TOUR」を開催。2月2日の宮城・darwinから3月14日の愛知・Zepp Nagoyaまで全国8カ所を回る。

またSEAMOは「マタアイマショウ」の15周年バージョンのミュージックビデオに使用する写真を募集中。「タイムスリップでマタアイマショウ」をテーマに昔の写真と同じ構図で撮影された現在の写真を集めている。詳細はSEAMOのオフィシャルサイトで確認を。

SEAMO「PERFECT SEAMO」収録曲

・関白

・DRIVE

・a love story

・マタアイマショウ

・ルパン・ザ・ファイヤー

・Cry Baby

・Fly Away

・軌跡

・MOTHER

・Continue

・不景気なんてぶっとばせ!!

・My ANSWER

・Lost Boy

・終わりと始まり

・海へいこう

・約束

・Honey Honey

・From Now

・ONE LIFE

・君に1日1回「好き」と言う

・汚れた翼で

・ROCK THIS WAY SEAMO×SPYAIR

・心の声 feat.AZU

・天狗 ~祭りのテーマ~

・Hey Boy,Hey Girl feat. BoA

・クリスマス大作戦 feat. 紗羅マリー

・ON&恩 / SEAMO×Crystal Boy×KURO×SOCKS

・テノヒラ

・SUNRISE

・with you

・リアルありがとう

・Glory / SEAMO×Crystal Boy×KURO×SOCKS×Ms.OOJA

・マタアイマショウ アザーバージョン

Wave Your SEAMO TOUR

2020年2月2日(日)宮城県 darwin

2020年2月8日(土)石川県 金沢GOLD CREEK

2020年2月11日(火・祝)香川県 高松MONSTER

2020年2月15日(土)広島県 広島CLUB QUATTRO

2020年2月24日(月・祝)福岡県 イムズホール

2020年3月1日(日)大阪府 BIGCAT

2020年3月7日(土)東京都 山野ホール

2020年3月14日(土)愛知県 Zepp Nagoya