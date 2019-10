高野八誠・須賀貴匡・青柳尊哉が参戦！　『仙台アニメフェス』にヒーロー集結!!

2019年10月19日(土)、20日(日)に「夢メッセみやぎ」にて開催される東北最大級のコンテンツエキスポ『仙台アニメフェス2019』に、平成特撮ヒーローを演じた人気俳優高野八誠、須賀貴匡、青柳尊哉らの出演が決定した。



さらに、高野八誠が自らメガホンをとった監督映画作品『HE-LOW』の無料上映会を1日目の『仙台アニメフェス』サブステージ(グリーンステージ)にて行うことも決定。

2日目には野外ステージ(ブルーステージ)にて全国で上映中の新作映画『HE-LOW THE SECOND』トークショーを開催する。





▲高野八誠

高野八誠は『ウルトラマンガイア』では藤宮博也/ウルトラマンアグル役、『仮面ライダー龍騎』では手塚海之/仮面ライダーライア役に出演。

さらに映画『仮面ライダー THE FIRST』では一文字隼人/仮面ライダー2号役としても出演を果たしている。





▲須賀貴匡

須賀貴匡は『仮面ライダー龍騎』にて城戸真司/仮面ライダー龍騎役で主演を務めた俳優で、特撮以外にもNHK大河ドラマ『天地人』で宇喜多秀家役やNHK連続テレビ小説『カーネーション』や『マッサン』などに出演をする実力派。





▲青柳尊哉

青柳尊哉は『ウルトラマンオーブ』でジャグラスジャグラー役を務め、主人公のライバルを演じたことで注目を浴びた俳優。さらにアニメ『HUNTER × HUNTER』でジスパ役、アニメ『寄生獣 セイの格率』では草野役を演じるなど、俳優のみならず声優としても活躍している。



今回はこの3名に加え、映画『HE-LOW THE SECOND』にて”モットエラインダー将軍役”を務めた佐藤寛之もゲストで登場する。



▲佐藤寛之



また、『仙台アニメフェス』にて映画『HE-LOW THE SECOND』の物販ブースの出典も決定。

ブースではアクリルキーホルダー、Tシャツ、トートバック、『HE-LOW』のDVDのほか、仙台アニメフェス限定缶バッジも販売される予定だ。

両日ともにグッズをお買い上げの方を対象とした特典会を予定している。