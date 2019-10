FKAツイッグス、5年ぶりのニューアルバムより「home with you」のMVを公開

FKAツイッグスが、11月8日にヤング・タークスからリリースする2ndアルバム『MAGDALENE』より、新曲「home with you」のミュージックビデオを公開した。



英国グロスタシャー出身で、ジャマイカとスペインにルーツを持つシンガー・ソングライターのFKAツイッグス。今作は、英マーキュリー賞やブリット・アワードにもノミネートされた衝撃のデビューアルバム『LP1』から5年ぶりのオリジナルアルバムとなる。新曲「home with you」は、FKAツイッグス本人が作曲/プロデュースを手がけ、ロンドン発新進気鋭アーティストのイーサン・P・フリンが参加。また、今回公開されたMVは、FKAツイッグス自らディレクションを務めた。







「home with you」は私が迷っている時、本能に従って家(home)に帰るべきなんだという私の中で繰り返される疑念を確かなものにしたの。

- FKAツイッグス



『MAGDALENE』は、FKAツイッグスの心が張り裂けるような辛い体験や、子宮の腫瘍を取り除く手術をするという経験によって彼女が自信を喪失していた時期に生み出されたという。収録曲「mary magdalene」でも歌われているように、同アルバムのサウンドには心と身体の再生に向かっている彼女の姿が映し出されている。そして、エレクトロニック・ミュージック界を代表するプロデューサーのニコラス・ジャーをはじめ、多数の著名アーティストがコラボレーターとして名を連ねたサウンドにも注目だ。





<リリース情報>







FKA twigs

『MAGDALENE』

発売日:2019年11月8日(金)

Young Turks / Beat Records



国内盤CD YT191CDJP2 ¥2,200+tax

ボーナストラック追加収録/ステッカー/歌詞/解説封入

国内盤CD+Tシャツセット DISBD0002-0004 ¥6,000+tax

輸入盤LP+Tシャツセット DISBD0005-0007 ¥6,100+tax



収録曲:

01. thousand eyes

02. home with you

03. sad day

04. holy terrain ft. Future

05. mary magdalene

06. fallen alien

07. mirrored heart

08. daybed

09. cellophane

10. cellophane, Live at The Wallace Collection *Bonus Track for Japan