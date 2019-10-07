水樹奈々

テレビアニメ「魔法少女リリカルなのは」シリーズ15周年を記念して、水樹奈々の歴代挿入歌のライブ映像がYouTubeで公開された。

公開されたのは「Take a shot」「BRAVE PHOENIX」「Don't be long」「Sacred Force」「Invisible Heat」「GET BACK」の計6本。さらに「魔法少女リリカルなのはStrikerS」挿入歌「Pray」のミュージックビデオのフルバージョンもYouTubeで公開された。