テレビアニメ「魔法少女リリカルなのは」シリーズ15周年を記念して、水樹奈々の歴代挿入歌のライブ映像がYouTubeで公開された。
公開されたのは「Take a shot」「BRAVE PHOENIX」「Don't be long」「Sacred Force」「Invisible Heat」「GET BACK」の計6本。さらに「魔法少女リリカルなのはStrikerS」挿入歌「Pray」のミュージックビデオのフルバージョンもYouTubeで公開された。
テレビアニメ「魔法少女リリカルなのは」シリーズ15周年を記念して、水樹奈々の歴代挿入歌のライブ映像がYouTubeで公開された。
公開されたのは「Take a shot」「BRAVE PHOENIX」「Don't be long」「Sacred Force」「Invisible Heat」「GET BACK」の計6本。さらに「魔法少女リリカルなのはStrikerS」挿入歌「Pray」のミュージックビデオのフルバージョンもYouTubeで公開された。
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