「こんなすごい人がやっているのに…」Psycho le Cému・DAISHIに影響を与えた大先輩とは？

ロックバンド:MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」9月30日(月)の放送では、5人組バンド・Psycho le CémuからDAISHIさん(Vo)、seekさん(Ba)が登場。DAISHIさんがトレーニングにハマったきっかけについて語りました。(TOKYO FM「JACK IN THE RADIO」2019年9月30日(月)放送より)

(左から)逹瑯、DAISHIさん、seekさん

逹瑯:これは、何がきっかけでハマったんですか?DAISHI:(X JAPANの)YOSHIKIさん。逹瑯:あら。DAISHI:YOSHIKIさんが、"ニコ生"で……まぁ逹瑯くんとかも一緒に出たときかな。seek:ちょうど「VISUAL JAPAN SUMMIT 2016」あたりですかね。DAISHI:うん、うん。僕らより売れてる大先輩ですよ。海外からこうやって日本に来て、僕らと放送して……その前も取材やとか、もうなんかいっぱい仕事入ってんのに、そのあとトレーナーつけてトレーニングしてたんですよ。逹瑯:……すごいですよね。DAISHI:僕ら「飲みに行こう~」って言ってたんですよ、そのとき。そしたらなんかね……酒が全然うまくなかったの、その日の。逹瑯:おー。DAISHI:こんなすごい人がトレーニングしてるのに、俺もう毎日酒飲んでるやんと思って。ちょっと……トレーニングだけはまねしようと思って。それでボイトレと筋トレに、結構まめに行くようになりまして。逹瑯:やっぱこれね、トレーニングしたあとの酒がうまいんじゃないですか?DAISHI:うまい。一同:ははははは(爆笑)。seek:プラマイゼロや(笑)。DAISHI:ただお酒もやっぱ、週に2回ぐらい抜くようにした。逹瑯:へー。あ、週に2回にするんじゃなくて、週に2回抜く。DAISHI:うん、まぁ週に1回のときとかもあったけど、いやぁなんか無理だったなぁ。seek:あと、やっぱ体が疲れとうからやと思うけど、早いねん。終わるのが。飲み始めて。昔みたいにダラダラ飲まないというか。もう帰って寝るわ、みたいな。逹瑯:へ~。すごい。それがずっと4年も続いていると。DAISHI:そうね、ちょうど4年ぐらいかなぁ。