『庖丁人味平』のビッグ錠の傘寿記念 『Oh my! マドンナ展』が逗子で開催！

『庖丁人味平』『くっとろい奴』『スーパーくいしん坊』のビッグ錠先生の傘寿を記念して、『Oh my! マドンナ展』を2019年10月8日(火)〜11日(金) の期間、逗子文化プラザギャラリーにて開催する。



ビッグ錠先生による素敵な女性たちの絵が観られる! また『Oh my! マドンナ展』と連動して、ミュージカル団体「ビバ!ミュージカル」による第二回公演『歌をつかまえて』が2019年10月10日(木)・11日(金) 19時開演でさざなみホールにて催される。『Oh my! マドンナ展』に仕組まれた謎が劇中で解き明かされるらしい。さらに本公演の美術(舞台・チラシ・プログラム)を担当しているビッグ錠先生も傘寿記念出演する。ただし、全席自由2500円で飲食の都合により当日券の販売はなく、既に11日のチケットは完売しているとのこと。詳しくは、問い合わせ:tamikonarita@gmail.com、080-5382-8692[成田]まで。

■『Oh my! マドンナ展』 概要

【開催期間】2019年10月8日(火)〜11日(金)

【場所】逗子文化プラザギャラリー(神奈川県逗子市逗子4-2-10 逗子文化プラザホール)

【時間】11:00〜18:00(初日13:00〜)

【入場料】無料



★公式サイト http://vivamusical.starfree.jp/