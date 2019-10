m-flo、J. バルヴィンを迎えた「HUMAN LOST」のMVを10月11日に解禁

m-floが、世界No1.ラテン界のスーパースターことJ. バルヴィンをフィーチャリングした楽曲「HUMAN LOST feat. J. Balvin」のミュージックビデオを10月11日午前0時に公開する。



同楽曲は、今秋全世界で公開される劇場アニメ映画『HUMAN LOST 人間失格』の主題歌。MVも全編アニメ仕立てになっており、制作は世界的にも有名で数々の受賞をしているポリゴン・ピクチュアズと、OLM Digitalが手がけた。さらに、J. バルヴィンのキャラクターデザインは、コザキユースケが手がけた豪華な作品となっている。







映像は、宮野真守が主人公のCVをつとめる『HUMAN LOST 人間失格』のハイライトシーンと、今回新たに制作されたm-floとJ. バルヴィンのシーンを織り交ぜて構成。10月11日のMV公開に合わせて、楽曲も世界同時配信されることが決まっており、国内外から熱い視線が集まることは間違いない。





<リリース情報>







m-flo

「HUMAN LOST feat. J. Balvin / against all gods」

発売日:2019年10月23日(水)



収録曲:

1. HUMAN LOST feat. J. Balvin

2. against all gods

3. HUMAN LOST feat. J. Balvin -Spanish Version-

4. HUMAN LOST feat. J. Balvin -Reggaeton Remix by Nao beatz-

5. HUMAN LOST feat. J. Balvin -Reggaeton Remix by Mitsunori Ikeda-

6. HUMAN LOST feat. J. Balvin -Instrumental-

7. HUMAN LOST feat. J. Balvin -Acappella-

8. against all gods -Instrumental-

9. against all gods -Acappella-



m-flo

9th Album 『KYO』

発売日:2019年11月6日(水)

●CD2枚組 (オリジナルアルバム + Mix CD)+DVD1枚 5500円(tax in) RZCD-86962~3/B

●CD1枚 (オリジナルアルバム)+DVD1枚 4400円(tax in) RZCD-86964/B

●CD2枚組 (オリジナルアルバム + Mix CD) 3850円(tax in) RZCD-86965~6



★CD-1:

1. No.9

2. E.T.

3. HUMAN LOST feat. J. Balvin

4. Enter the Mortal Portal

5. juXtapoz

6. Toxic Sweet feat. JP THE WAVY (Album Version)

7. EKTO

8. PULSE

9. Sheeza feat. MIYACHI

10. against all gods

11. STRSTRK

12. MAKE IT BREAK IT

13. KYO-TO-KYO

14. No Question



★CD-2: 20th Anniversary Best Mix by in the blue shirt

1. How You Like Me Now? (Sweet William Remix) / m-flo

2. REEEWIND / m-flo loves Crystal Kay

3. EKTO (SASUKE Remix) / m-flo

4. been so long (tofubeats remix) / m-flo

5. Come Back To Me / m-flo

6. Piece of me / m-flo

7. the Love Bug (YUCe Remix) / m-flo loves BoA

8. let go (Kan Sano Momentum Remix) / m-flo loves YOSHIKA

9. Astrosexy / m-flo loves CHEMISTRY

10. MARS DRIVE / m-flo

11. I WANNA BE DOWN (WONK Remix) / m-flo loves 坂本龍一

12. Love to Live By (starRo Remix) / m-flo loves Chara

13. Lotta Love / m-flo loves MINMI

14. Luvotomy (TeddyLoid Remix) / m-flo loves 安室奈美恵

15. No Question (TOKYO RAINBOW PRIDE Remix by Mitsunori Ikeda) / m-flo

16. come again (PKCZ®️ Remix) / m-flo

17. epic / m-flo

18. IRONY / m-flo + daoko

19. All I Want Is You (DJ Shimamura Remix) / m-flo

20. miss you (banvox Remix) / m-flo loves melody. & Ryohei

21. Picture Perfect / m-flo loves Monkey Majik



★DVD

1. No Question -Music Video-

2. never -Music Video-

3. EKTO -Music Video-

4. STRSTRK -Music Video-

5. Toxic Sweet feat. JP THE WAVY -Music Video-

6. HUMAN LOST feat. J. Balvin -Music Video-