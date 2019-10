６５周年記念ゴジラ大型イベントが関西で開催！バーニング・ゴジラ２ｍ像を世界初お披露目！

ゴジラ65周年を記念して、10月下旬より兵庫県の阪急西宮ガーデンズ、西宮阪急、TOHOシネマズ西宮OSが連動する大型ゴジライベントの開催が決定した。



第1作目となる映画『ゴジラ』が1954年に公開され、今年で65周年を迎える<ゴジラ>。ハリウッド版の映画『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』が5月31日(金)に公開され、ハリウッド版の第3作にあたる『ゴジラVS.コング(原題)』も公開が控えており、誕生から65周年を迎える<ゴジラ>から増々目が離せない!



そこで今回、阪急西宮ガーデンズ本館「フェスティバルガーデン」にて10月30日(水)~11月10日(日)の期間、怪獣絵師三人の迫力の筆致を体感できるアート展『GODZILLA GENERATION 生頼範義・開田裕治・西川伸司3ILLUSTRATORʼs 咆吼』を開催。関西初開催となる本イベントでは生頼範義、開田裕治、西川伸司による怪獣画とともに、ゴジラ65年の歴史を振り返る展示やゴジラ65周年を記念した新作描き下ろしアートも展示される。



ちなみにイベント初日の10月30日(水)には、西川伸司による高さ2.4mの巨大壁面ライブドローイングでスタートし、ゴジラをはじめとする東宝怪獣たちが多数描かれるほか、ライブドローイング終了後にはサイン会も実施。サイン会は画集『3ILLUSTRATORs咆吼 II』を購入することで参加可能だ。

そのほか開催期間中、開田裕治&西川伸司による二大絵師による直筆東宝怪獣イラスト付きサイン会や、ゴジラによるグリーディングイベントも催される。



また、映画『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』のブルーレイ・DVD発売を記念して、リペイントされたバーニング・ゴジラの2m像を本イベントにて世界初お披露目する。映画本編ラストで圧倒的な存在感で登場したバーニング・ゴジラが見られるのは全世界で西宮だけ!



西宮阪急では『ゴジラ・ストア』が兵庫県初出店し、10月30日(水)~11月5日(火)の期間、1階イベントスペースではゴジラグッズ、4階キッズフロアイベントスペースではちびゴジラグッズが販売される。ゴジラ・ストア限定グッズのほか、ゴジラ・ちびゴジラがパトリックとコラボしたスニーカーの販売が行われ、11月2日(土)、3日(日)、4日(月・振休)にはちびゴジラグリーティングイベントも実施される。



そしてTOHOシネマズ西宮OSでは、10月25日(金)より3週間限定でゴジラ作品の上映が決定! 『GODZILLA(2014)』『シン・ゴジラ』『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』の3本が週替わりで上映される。



みんなでゴジラ65周年をお祝いしに行こう!





TM & (C) TOHO CO., LTD. (C)2019 Legendary and Warner Bros. Pictures. All Rights Reserved.



◆『GODZILLA GENERATION 生賴範義・開田裕治・西川伸司 3ILLUSTRATORʼs 咆吼』



【開催場所】 阪急西宮ガーデンズ本館1階 「フェスティバルガーデン」(兵庫県西宮市高松町14−2)

【開催期間】 2019年10月30日(水)~11月10日(日)

【開催時間】 11:00~21:00 (※最終日は18時が最終入場となる。)

【入場料金】 無料



① バーニング・ゴジラ 2m像



▲12月18日(水)発売の映画『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』のブルーレイ&DVDを記念して、本編ラストに登場するバーニング・ゴジラが世界で1体だけの2m立像となって初お披露目。



② 生頼範義、開田裕治、西川伸司ら怪獣絵師による迫力の怪獣画70点

・生頼範義による映画ポスター原画とそのラフスケッチを関西初公開!

『ゴジラVSビオランテ(89)』 『ゴジラVSキングギドラ(91)』 『ゴジラVSメカゴジラ(93)』ほか

・開田裕治、西川伸司によるゴジラ生誕65周年アートを初お披露目!



③ イベント情報

<オープニングアクト>西川伸司 ライブドローイング&サイン会

・ライブドローイング:10月30日(水) 11:00~19:00(予定)

・サイン会:10月30日(水) 19:30~20:30/ライブドローイング終了後に開催するサイン会は、画集『3ILLUSTRATORs咆吼 II』を購入した方全員が参加可能。画集を購入した方にはカットイラスト付き(リクエストは出来ない)サイン入れ、カレンダーにはサインのみとなる。



◆<サイン会>二大怪獣絵師による直筆東宝怪獣イラスト付きサイン会

イベント開催を記念して『直筆東宝怪獣イラスト付サイン会』を開催。怪獣絵師の開田裕治と西川伸司がその場で1枚1枚怪獣イラストを描く。サイン会当日、物販会場にて税込5000円以上購入された方で、希望者先着50名に直筆イラスト付きサイン会参加券を1枚お渡しする。



・開田裕治 直筆東宝怪獣イラスト付きサイン会

11月2日(土) 15:00~18:00、11月3日(日・祝) 12:00~15:00

※配布はそれぞれの日程で先着順。イラストのリクエストは出来ません。



・西川伸司 直筆東宝怪獣イラスト付きサイン会

11月10日(日) 11:00~16:30

※配布はそれぞれの日程で先着順。※イラストは当日3種の絵柄から選べます。



・西川伸司 リクエストイラスト付きサイン会

11月9日(土)12:00~17:00

先着15名に限り、参加費1万5000円(+税)で参加可能。イラストリクエストは1体のみ、東宝版権のキャラクターに限ります。



◆<ゴジラ襲来>ゴジラ グリーティングイベント

11月4日(月・振休)12:00 / 13:30 / 15:00 / 16:30 各回30分程度(予定)

イベント開催を記念して、西川伸司デザインによるゴジラ1999ゴジラと一緒に写真が撮れるグリーティングイベントを開催。



④ グッズ情報(一部)

・開田裕治彩色ペン画 7万円(+税)

・西川伸司 キングモブモンスターズTシャツ 4200 円(+税)

・ゆ~えすポケット ミニソフビ『ビル箱』怪獣シリーズ 『BB ゴジラ1954』 『BB ヘドラ』 『BB ガイガン』 各10体限定 各3500 円(+税)





▲ゆ~えすポケット ミニソフビ『ビル箱』怪獣シリーズ





◆<ゴジラ・ストア 西宮阪急出張所>

【開催場所】 西宮阪急 1階イベントスペースおよび4階イベントスペース

【開催期間】 2019年10月30日(水)~11月5日(火)

【開催時間】 10:00~20:00

【ちびゴジラ グリーティング】11月2日(土)、3日(日)、4日(月・振休) 11:00~ / 13:00~ 各回15分程度予定



◆<TOHO シネマズ西宮OS ゴジラ作品限定上映>

期 間:2019 年10 月25 日(金)~11 月14 日(木)3 週間限定(上映時間未定)

① 10/25(金)~10/31(木) 『GODZILLA(2014)【字幕版】』

② 11/1(金)~11/7(木) 『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ【字幕版】』

③ 11/8(金)~11/14(木) 『シン・ゴジラ』





◆ゴジラ キング・オブ・モンスターズ Blu-ray&DVD 2019年12月18日(水)リリース



特典映像には、ゴジラ、モスラ、ラドン、キングギドラ紹介映像や、監督&造形アーティストがこだわり抜いた怪獣たちのディティール解説など、映画本編に登場する怪獣たちの魅力を掘り下げる貴重映像が収録される。さらに特典音声として監督、キャストらが映画本編の裏側を明かすオーディオコメンタリーを聴くことができる。ハリウッド版ゴジラ第二弾をより楽しむためのゴジラファン必携パッケージ!



・完全数量限定生産4 枚組

S.H.MonsterArts GODZILLA[2019] Poster Color Ver.同梱 TBR29310D 1万5000 円+税

・Blu-ray2枚組 TBR29308D 4800 円+税

・DVD2枚組 TDV29309D 3800 円+税

※Blu-ray&DVD 同時レンタル開始

発売・販売元:東宝株式会社



【ゴジラ・ストア】 http://godzilla.store

【ゴジラ・ストアTwitter】@godzilla_st





※生頼範義(おおらい・のりよし)の「頼」は旁の上が「刀」が正式表記なります。