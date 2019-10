TWICE、2ndアルバム『&TWICE』にはチェヨンが作詞作曲に初挑戦した楽曲も収録

TWICEが、日本での2ndアルバム『&TWICE』を11月20日にリリースする。合わせて、トラックリストと最新ビジュアルをあしらったアートワークも公開された。



今作のタイトル『&TWICE』は、「&」の前を空白にし、無限の可能性とコラボできるという意味と、この作品に出会ってくれた、世界中のすべての人にも自分との無限の可能性があることを伝え続けていきたいという意味を込めた。さらに「~とTWICE」という意味の中で「いつもTWICEと一緒」という想いも込め、すべての「ONCE」(TWICEのファンの総称)に向けたメッセージも込められている。



このたびすべての収録曲が明らかになり、「How u doin」(ハウ ユー ドゥーイン)はメンバーのチェヨンが作詞作曲に参加。日本の作品として初めてメンバーが作詞に参加し、TWICEとしては初めて作曲にメンバーが関わった作品となる。同楽曲について、チェヨンからのコメントも届いている。







■ チェヨン コメント



TWICEの曲には明るい恋の歌が多かったです。

そこで悲しい別れの曲も書いてみたいと思い作詞・ 作曲に参加させて頂くことになりました。



この曲はその通り別れの曲で、タイトルから「How you doing?」「元気か?」「調子はどう?」と別れを経験した相手に聞く言葉の次には「Im fine」と「うん、元気だよ」という回答が出てきます。

実はそうではないけどあえて答えてしまう。



相手には私から(自分から)別れようと話をしたけど、それはすでに相手は望んでいた言葉で、それが表に見えたので歌詞の中でも「望んでた言葉 聞けて 最高にハッピーだよね?」という内容で表現しています。

大体みんな別れのあと「大変じゃない?」「元気?」という質問に対する最善の答えは「Im fine」「元気だよ」ではないかと思います。



しかしメロディーは憂鬱でも悲しい感じでもなく、逆に明るく「I m fine」と答えるようなイメージになっています。



- チェヨン





<リリース情報>







TWICE

JAPAN 2nd ALBUM『&TWICE』

発売日:2019年11月20日(水)



収録曲:

M01. Fake & True

M02. Stronger

M03. Breakthrough

M04. Changing!

M05. HAPPY HAPPY

M06. What You Waiting For

M07. Be OK

M08. POLISH

M09. How u doin

M10. The Reason Why



初回限定盤A【CD+DVD】/ 8500円(税込)

DVD:TWICE 1st ARENA TOUR 2018 ”BDZ”@武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ (全21曲128分)

※歌詞ブックレット32p予定 / スリーブケース仕様

※トレーディングカード1枚ランダム封入(全10種)



初回限定盤B【CD+DVD】/ 4200円 (税込)

DVD:

「Fake & True」Music Video

「Fake & True」Music Video Making Movie

「HAPPY HAPPY」Dance Making Video In Hawaii

「HAPPY HAPPY」Dance Practice Video In Hawaii

Hawaii Shooting Making Movie

Jacket Shooting Making Movie

※歌詞ブックレット20p 予定 / スリーブケース仕様

※トレーディングカード1枚ランダム封入(全10種)



通常盤【CD】/ 3,300円(税込)

※歌詞ブックレット20p予定

※トレーディングカード1枚ランダム封入(全10種) ※初回プレス分のみ



ONCE JAPAN限定盤【CD】/ 3520円(税込)

[期間限定商品] 2019年9月6日12:00~2019年11月21日23:59までの予約・販売となります。

本商品はTWICEファンクラブ「ONCE JAPAN」もしくは「ONCE JAPAN MOBILE」会員の方が購入できる会員限定商品です。

※歌詞ブックレット32p予定

※3×3折りポスター封入

※メンバーメッセージプリント入りトレーディングカード1枚ランダム封入(全10種)

※特典応募シリアルコード封入