秋季教育リーグ「第16回みやざきフェニックス・リーグ2019」が開幕。四国I…

プロ野球秋季教育リーグ「第16回みやざきフェニックス・リーグ」が7日、宮崎県内（宮崎市、西都市、日南市、日向市）で開幕した。同リーグは、プロ12球団に加え、韓国プロ野球から3球団と四国アイランドリーグplus選抜を含めた全16チームで、28日まで行われる。
フェニックス・リーグは7日から28日までの22日間、全143試合を予定。若手選手を中心としたチーム編成となっており、今季イースタン・リーグ首位打者を獲得した巨人・山下航汰外野手や、来季以降の飛躍が期待される中日の根尾昂内野手らが参加する。
参加選手は6日時点で、変更の可能性あり。※は育成選手。
イースタン・リーグ
＜読売ジャイアンツ＞
■投手
野上 亮磨
ライアン・クック
鍬原 拓也
宮國 椋丞
田原 誠次
藤岡 貴裕
池田 駿
髙田 萌生
山川 和大※
沼田 翔平※
田中 優大※
與那原 大剛※
レイミン・ラモス※
■捕手
岸田 行倫
田中 貴也
高山 竜太朗※
■内野手
吉川 大幾
湯浅 大
比嘉 賢伸※
折下 光輝※
黒田 響生※
■外野手
立岡 宗一郎
松原 聖弥
村上 海斗
加藤 脩平
山下 航汰
イスラエル・モタ※
＜東北楽天ゴールデンイーグルス＞
■投手
近藤 弘樹
弓削 隼人
小野 郁
引地 秀一郎
渡邊 佑樹
鈴木 翔天
熊原 健人
佐藤 智輝
西口 直人
千葉 耕太※
木村 敏靖※
■捕手
石原 彪
下妻 貴寛
■内野手
内田 靖人
西巻 賢二
吉持 亮汰※
南 要輔 ※
松本 京志郎※
■外野手
岩見 雅紀
耀飛
小郷 裕哉
和田 恋
卓丸
中村 和希※
＜東京ヤクルトスワローズ＞
■投手
中尾 輝
高梨 裕稔
大下 佑馬
清水 昇
寺島 成輝
蔵本 治孝
坂本 光士郎
市川 悠太
金久保 優斗
鈴木 裕太
久保 拓眞
山中 浩史
ジュリアス
■捕手
松本 直樹
古賀 優大
内山 太嗣
■内野手
廣岡 大志
宮本 丈
村上 宗隆
吉田 大成
松本 友
■外野手
中山 翔太
塩見 泰隆
山崎 晃大朗
渡邉 大樹
濱田 太貴
＜千葉ロッテマリーンズ＞
■投手
山本 大貴
有吉 優樹
島 孝明
成田 翔
小島 和哉
岩下 大輝
中村稔弥
原 嵩
石崎 剛
永野 将司
古谷 拓郎
土居 豪人
鎌田 光津希※
■捕手
吉田 裕太
江村 直也
柿沼友哉
■内野手
安田 尚憲
福浦 和也
平沢 大河
松田 進
香月 一也
茶谷 健太※
■外野手
菅野 剛士
山口 航輝
三家 和真
和田康士朗※
＜埼玉西武ライオンズ＞
■投手
渡邉 勇太朗
齊藤 大将
中塚 駿太
野田 昇吾
粟津 凱士
内海 哲也
森脇 亮介
伊藤 翔
田村 伊知郎
相内 誠
藤田 航生
與座 海人※
東野 葵※
大窪 士夢※
■捕手
牧野 翔矢
齊藤 誠人※
中熊 大智※
■内野手
呉 念庭
西川 愛也
山田 遥楓
綱島龍生
■外野手
鈴木 将平
愛斗
戸川 大輔
川越 誠司
高木 渉
＜北海道日本ハムファイターズ＞
■投手
生田目 翼
吉田 輝星
上原 健太
井口 和朋
西村 天裕
柿木 蓮
福田 俊
田中 瑛斗
高山 優希
鈴木 遼太郎
宮台 康平
吉田 侑樹
北浦 竜次
■捕手
清水 優心
宇佐美 真吾
郡 拓也
田宮 裕涼
石川 亮
■内野手
松本 剛
谷内 亮太
石井 一成
難波 侑平
髙濱 祐仁
今井 順之助
■外野手
白村 明弘
姫野 優也
万波 中正
海老原 一佳※
＜横浜DeNAベイスターズ＞
■投手
東 克樹
阪口 皓亮
勝又 温史
平田 真吾
三上 朋也
進藤 拓也
砂田 毅樹
京山 将弥
赤間 謙
中川 虎大
宮城 滝太※
レミー・コルデロ※
■捕手
益子京右
■内野手
倉本 寿彦
山下 幸輝
飛雄馬（松井飛雄馬）
知野 直人
百瀬 大騎
■外野手
宮本 秀明
楠本 泰史
細川 成也
関根 大気
ウエスタン・リーグ
＜広島東洋カープ＞
■投手
岡田 明丈
ケムナ 誠
塹江 敦哉
島内 颯太郎
高橋 樹也
山口 翔
アドゥワ 誠
田中 法彦
遠藤 淳志
平岡 敬人
エマイリン・モンティージャ
藤井黎來※
アルフレッド・メナ※
■捕手
中村 奨成
坂倉 将吾
■内野手
林 晃汰
桒原 樹
小園 海斗
中神 拓都
羽月 隆太郎
フアン・サンタナ
■外野手
正隨 優弥
永井 敦士
大盛 穂※
＜中日ドラゴンズ＞
■投手
福谷 浩司
阿知羅 拓馬
鈴木 博志
笠原 祥太郎
清水 達也
山本 拓実
垣越 建伸
木下 雄介
浜田 智博※
濱田 達郎※
■捕手
木下 拓哉
加藤 匠馬
石橋 康太
桂 依央利
■内野手
髙松 渡
京田 陽太
根尾 昂
石川 駿
石垣 雅海
溝脇 隼人
■外野手
遠藤 一星
井領 雅貴
渡辺 勝
伊藤 康祐
滝野 要
武田 健吾
＜福岡ソフトバンクホークス＞
■投手
二保 旭
田中 正義
杉山 一樹
岡本 健
古谷 優人
板東 湧梧
泉 圭輔
田浦 文丸
川原 弘之
笠谷 俊介
■捕手
市川 友也
栗原 陵矢
堀内 汰門
九鬼 隆平
■内野手
川瀬 晃
増田 珠
野村 大樹
三森 大貴
美間 優槻
古澤 勝吾※
■外野手
塚田 正義
江川 智晃
水谷 瞬
真砂 勇介
田城 飛翔※
＜オリックス・バファローズ＞
■投手
荒西 祐大
富山 凌雅
齋藤 綱記
澤田 圭佑
左澤 優
榊原 翼
吉田 凌
鈴木 優
漆原 大晟※
東 晃平※
■捕手
稲富 宏樹※
木須デソウザ フェリペ※
■内野手
太田 椋
頓宮 裕真
岡﨑 大輔
宜保 翔
廣澤 伸哉
中川 圭太
比屋根 彰人※
■外野手
西浦 颯大
宗 佑磨
根本 薫
佐野 皓大
＜阪神タイガース＞
■投手
馬場 皐輔
藤浪 晋太郎
尾仲 祐哉
高野 圭佑
浜地 真澄
福永 春吾
飯田 優也
石井 将希※
■捕手
長坂 拳弥
片山 雄哉※
■内野手
熊谷 敬宥
森越 祐人
小幡 竜平
荒木 郁也
藤谷 洸介※
■外野手
江越 大賀
板山 祐太郎
俊介（藤川 俊介）
韓国プロ野球
＜斗山ベアーズ＞
■投手
朴 鐘己
朴 新知
陳 載爀
裵 昶賢
朴 政俊
朴 治國
金 虎峻
李 東源
田 昌珉
鄭 玹旭
蔡 智善
■捕手
崔 容薺
李 承旻
■内野手
宋 承桓
權 珉奭
全 玟哉
白 敏圭
金 汶秀
■外野手
申 成鉉
鄭 振浩
金 大漢
金 台根
金 敬浩
＜ハンファ・イーグルス＞
■投手
宋 昌式
文 棟煜
尹 豪率
曺 志焄
尹 臺卿
金 成勳
朴 允哲
金 利梙
金 勁兌
李 充浩
黃 泳國
朴 柱洪
■捕手
池 晟準
朴 相彦
許 官會
■内野手
朴 한결
盧 胎衡
盧 施煥
邊 玗赫
金 賢珉
趙 漢珉
■外野手
李 容圭
張 雲浩
李 元碩
鄭 文根
洧 長赫
＜サムスンライオンズ＞
■投手
金 施炫
鄭 寅煜
崔 池光
李 在翼
林 大韓
金 城漢
朴 鏞珉
金 俊祐
張 智訓
金 潤洙
崔 採興
洪 廷玗
孟 誠柱
金 大祐
■捕手
金 應民
金 都奐
■内野手
崔 榮振
金 材賢
李 海昇
梁 宇賢
金 浩材
白 承珉
■外野手
宋 俊碩
金 東燁
李 炫東
崔 善浩
朴 承奎
四国アイランドリーグplus選抜
■投手
石田 啓介・香川
又吉 亮文・香川
畝 章真・香川
森崎 友星・香川
福田 融司・愛媛
長島 知輝・愛媛
石井 大智・高知
道原 順也・高知
山崎 勝也・高知
髙橋 大・高知
■捕手
三好 一生・香川
藤澤 亨明・愛媛
松田 政大・高知
■内野手
中村 道大郎・香川
妹尾 克哉・香川
バン ヘイドーン・愛媛
髙井 洸佑・高知
宇佐川 陸・高知
■外野手
木村 健太・香川
宋 皞均・香川
白方 克弥・香川
中西 雄大・愛媛
太田 直哉・愛媛
濱 将之介・高知
プロ野球秋季教育リーグ「第16回みやざきフェニックス・リーグ」が7日、宮崎県内（宮崎市、西都市、日南市、日向市）で開幕した。同リーグは、プロ12球団に加え、韓国プロ野球から3球団と四国アイランドリーグplus選抜を含めた全16チームで、28日まで行われる。
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