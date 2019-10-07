秋季教育リーグ「第16回みやざきフェニックス・リーグ2019」が開幕。四国I…

プロ野球秋季教育リーグ「第16回みやざきフェニックス・リーグ」が7日、宮崎県内（宮崎市、西都市、日南市、日向市）で開幕した。同リーグは、プロ12球団に加え、韓国プロ野球から3球団と四国アイランドリーグplus選抜を含めた全16チームで、28日まで行われる。



フェニックス・リーグは7日から28日までの22日間、全143試合を予定。若手選手を中心としたチーム編成となっており、今季イースタン・リーグ首位打者を獲得した巨人・山下航汰外野手や、来季以降の飛躍が期待される中日の根尾昂内野手らが参加する。



参加選手は6日時点で、変更の可能性あり。※は育成選手。









イースタン・リーグ



＜読売ジャイアンツ＞

■投手

野上 亮磨

ライアン・クック

鍬原 拓也

宮國 椋丞

田原 誠次

藤岡 貴裕

池田 駿

髙田 萌生

山川 和大※

沼田 翔平※

田中 優大※

與那原 大剛※

レイミン・ラモス※



■捕手

岸田 行倫

田中 貴也

高山 竜太朗※



■内野手

吉川 大幾

湯浅 大

比嘉 賢伸※

折下 光輝※

黒田 響生※



■外野手

立岡 宗一郎

松原 聖弥

村上 海斗

加藤 脩平

山下 航汰

イスラエル・モタ※



＜東北楽天ゴールデンイーグルス＞

■投手

近藤 弘樹

弓削 隼人

小野 郁

引地 秀一郎

渡邊 佑樹

鈴木 翔天

熊原 健人

佐藤 智輝

西口 直人

千葉 耕太※

木村 敏靖※



■捕手

石原 彪

下妻 貴寛



■内野手

内田 靖人

西巻 賢二

吉持 亮汰※

南 要輔 ※

松本 京志郎※



■外野手

岩見 雅紀

耀飛

小郷 裕哉

和田 恋

卓丸

中村 和希※





＜東京ヤクルトスワローズ＞

■投手

中尾 輝

高梨 裕稔

大下 佑馬

清水 昇

寺島 成輝

蔵本 治孝

坂本 光士郎

市川 悠太

金久保 優斗

鈴木 裕太

久保 拓眞

山中 浩史

ジュリアス



■捕手

松本 直樹

古賀 優大

内山 太嗣



■内野手

廣岡 大志

宮本 丈

村上 宗隆

吉田 大成

松本 友



■外野手

中山 翔太

塩見 泰隆

山崎 晃大朗

渡邉 大樹

濱田 太貴





＜千葉ロッテマリーンズ＞

■投手

山本 大貴

有吉 優樹

島 孝明

成田 翔

小島 和哉

岩下 大輝

中村稔弥

原 嵩

石崎 剛

永野 将司

古谷 拓郎

土居 豪人

鎌田 光津希※



■捕手

吉田 裕太

江村 直也

柿沼友哉



■内野手

安田 尚憲

福浦 和也

平沢 大河

松田 進

香月 一也

茶谷 健太※



■外野手

菅野 剛士

山口 航輝

三家 和真

和田康士朗※





＜埼玉西武ライオンズ＞

■投手

渡邉 勇太朗

齊藤 大将

中塚 駿太

野田 昇吾

粟津 凱士

内海 哲也

森脇 亮介

伊藤 翔

田村 伊知郎

相内 誠

藤田 航生

與座 海人※

東野 葵※

大窪 士夢※



■捕手

牧野 翔矢

齊藤 誠人※

中熊 大智※



■内野手

呉 念庭

西川 愛也

山田 遥楓

綱島龍生



■外野手

鈴木 将平

愛斗

戸川 大輔

川越 誠司

高木 渉





＜北海道日本ハムファイターズ＞

■投手

生田目 翼

吉田 輝星

上原 健太

井口 和朋

西村 天裕

柿木 蓮

福田 俊

田中 瑛斗

高山 優希

鈴木 遼太郎

宮台 康平

吉田 侑樹

北浦 竜次



■捕手

清水 優心

宇佐美 真吾

郡 拓也

田宮 裕涼

石川 亮



■内野手

松本 剛

谷内 亮太

石井 一成

難波 侑平

髙濱 祐仁

今井 順之助



■外野手

白村 明弘

姫野 優也

万波 中正

海老原 一佳※





＜横浜DeNAベイスターズ＞



■投手

東 克樹

阪口 皓亮

勝又 温史

平田 真吾

三上 朋也

進藤 拓也

砂田 毅樹

京山 将弥

赤間 謙

中川 虎大

宮城 滝太※

レミー・コルデロ※



■捕手

益子京右



■内野手

倉本 寿彦

山下 幸輝

飛雄馬（松井飛雄馬）

知野 直人

百瀬 大騎



■外野手

宮本 秀明

楠本 泰史

細川 成也

関根 大気











ウエスタン・リーグ



＜広島東洋カープ＞

■投手

岡田 明丈

ケムナ 誠

塹江 敦哉

島内 颯太郎

高橋 樹也

山口 翔

アドゥワ 誠

田中 法彦

遠藤 淳志

平岡 敬人

エマイリン・モンティージャ

藤井黎來※

アルフレッド・メナ※



■捕手

中村 奨成

坂倉 将吾



■内野手

林 晃汰

桒原 樹

小園 海斗

中神 拓都

羽月 隆太郎

フアン・サンタナ



■外野手

正隨 優弥

永井 敦士

大盛 穂※





＜中日ドラゴンズ＞

■投手

福谷 浩司

阿知羅 拓馬

鈴木 博志

笠原 祥太郎

清水 達也

山本 拓実

垣越 建伸

木下 雄介

浜田 智博※

濱田 達郎※



■捕手

木下 拓哉

加藤 匠馬

石橋 康太

桂 依央利



■内野手

髙松 渡

京田 陽太

根尾 昂

石川 駿

石垣 雅海

溝脇 隼人



■外野手

遠藤 一星

井領 雅貴

渡辺 勝

伊藤 康祐

滝野 要

武田 健吾





＜福岡ソフトバンクホークス＞

■投手

二保 旭

田中 正義

杉山 一樹

岡本 健

古谷 優人

板東 湧梧

泉 圭輔

田浦 文丸

川原 弘之

笠谷 俊介



■捕手

市川 友也

栗原 陵矢

堀内 汰門

九鬼 隆平



■内野手

川瀬 晃

増田 珠

野村 大樹

三森 大貴

美間 優槻

古澤 勝吾※



■外野手

塚田 正義

江川 智晃

水谷 瞬

真砂 勇介

田城 飛翔※





＜オリックス・バファローズ＞

■投手

荒西 祐大

富山 凌雅

齋藤 綱記

澤田 圭佑

左澤 優

榊原 翼

吉田 凌

鈴木 優

漆原 大晟※

東 晃平※



■捕手

稲富 宏樹※

木須デソウザ フェリペ※



■内野手

太田 椋

頓宮 裕真

岡﨑 大輔

宜保 翔

廣澤 伸哉

中川 圭太

比屋根 彰人※



■外野手

西浦 颯大

宗 佑磨

根本 薫

佐野 皓大





＜阪神タイガース＞

■投手

馬場 皐輔

藤浪 晋太郎

尾仲 祐哉

高野 圭佑

浜地 真澄

福永 春吾

飯田 優也

石井 将希※



■捕手

長坂 拳弥

片山 雄哉※



■内野手

熊谷 敬宥

森越 祐人

小幡 竜平

荒木 郁也

藤谷 洸介※



■外野手

江越 大賀

板山 祐太郎

俊介（藤川 俊介）









韓国プロ野球



＜斗山ベアーズ＞

■投手

朴 鐘己

朴 新知

陳 載爀

裵 昶賢

朴 政俊

朴 治國

金 虎峻

李 東源

田 昌珉

鄭 玹旭

蔡 智善



■捕手

崔 容薺

李 承旻



■内野手

宋 承桓

權 珉奭

全 玟哉

白 敏圭

金 汶秀



■外野手

申 成鉉

鄭 振浩

金 大漢

金 台根

金 敬浩





＜ハンファ・イーグルス＞

■投手

宋 昌式

文 棟煜

尹 豪率

曺 志焄

尹 臺卿

金 成勳

朴 允哲

金 利梙

金 勁兌

李 充浩

黃 泳國

朴 柱洪



■捕手

池 晟準

朴 相彦

許 官會



■内野手

朴 한결

盧 胎衡

盧 施煥

邊 玗赫

金 賢珉

趙 漢珉



■外野手

李 容圭

張 雲浩

李 元碩

鄭 文根

洧 長赫





＜サムスンライオンズ＞

■投手

金 施炫

鄭 寅煜

崔 池光

李 在翼

林 大韓

金 城漢

朴 鏞珉

金 俊祐

張 智訓

金 潤洙

崔 採興

洪 廷玗

孟 誠柱

金 大祐



■捕手

金 應民

金 都奐



■内野手

崔 榮振

金 材賢

李 海昇

梁 宇賢

金 浩材

白 承珉



■外野手

宋 俊碩

金 東燁

李 炫東

崔 善浩

朴 承奎



四国アイランドリーグplus選抜



■投手

石田 啓介・香川

又吉 亮文・香川

畝 章真・香川

森崎 友星・香川

福田 融司・愛媛

長島 知輝・愛媛

石井 大智・高知

道原 順也・高知

山崎 勝也・高知

髙橋 大・高知



■捕手

三好 一生・香川

藤澤 亨明・愛媛

松田 政大・高知



■内野手

中村 道大郎・香川

妹尾 克哉・香川

バン ヘイドーン・愛媛

髙井 洸佑・高知

宇佐川 陸・高知



■外野手

木村 健太・香川

宋 皞均・香川

白方 克弥・香川

中西 雄大・愛媛

太田 直哉・愛媛

濱 将之介・高知

