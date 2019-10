THE YELLOW MONKEY、30周年記念アルバム『9999』の完結版ジャケ写公開

THE YELLOW MONKEYが12月4日に発売する、結成30周年を記念したアルバム『9999』の完結版『30th Anniversary『9999+1』–GRATEFUL SPOONFUL EDITION』』のジャケット写真を公開した。



Disc1には19年ぶり9枚目のオリジナルアルバム『9999』(読み:フォーナイン)の13曲に加え、未収録音源4トラックを収録、Disc2には、先日9月22日にファイナルを迎えたばかりのアリーナツアーから、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ公演ライブ映像を一早く収録する。さらに、200ページ以上にも及ぶ、インスタグラム未公開の写真を収めた豪華ブックレットが”+1”された今作。



ジャケット写真は前作同様、ドイツ在住のアート・ディレクター・グループ「Rocket & Wink」が手掛けており、『9999』の黒のジャケットとは対照的に、今作の白いジャケットは、”光”をテーマに作成された。



さらに、今作の発売を記念して、タワーレコードカフェ表参道店・札幌ピヴォ店にて下記の期間、THE YELLOW MONKEY × TOWER RECORDS CAFÉ コラボ「タワモン SUPER CAFE 『9999+1』」の開催が決定。「THE YELLOW MONKEY SUPER JAPAN TOUR 2019 –GRATEFUL SPOONFUL-」のセットリストより新たに考案したコラボメニューの提供に加え、

オリジナル特典、オフィシャルグッズの販売、衣装展示(表参道店のみ)、スペシャル上映会などを「タワモン SUPER CAFE『9999+1』」でしか体験できない企画を実施する。



また、本日より、オフィシャルファンクラブ「BELIEVER.」ではドームツアーの2次抽選受付がスタートし、購入者に贈る『30th Anniversary Memorial Gift』のビジュアルが公開された。このメモリアルギフトには再集結発表前の2015年に制作が進められていたという楽曲「未来はみないで」のCDと撮り下ろし写真による記念カード(予定)が収められ、

さらにパッケージデザインには申込者の名前と参加公演日の日付・会場名が刻印されるという豪華仕様。楽曲「未来はみないで」についてはファンクラブ内のスタッフブログにて制作秘話が語られている。



■Rocket & Winkコメント

『9999』は”暗闇”をメインにアートワークを作ったので

論理的に『9999+1』は”光”をテーマとして進めようとすぐに考えました。

”陰”が”陽”となっていくみたいな感じで。

前回のアートワークを考えた背景にあったのは、私たちの世界の全ての物との繋がりというコンセプトでした。

それに対して今回、カバーデザインの相対性や、生活の中で目にする様々な物を表現することを通して、二重性を持てたことを嬉しく思います。



もう一つ加えると、『9999』の暗闇は長期間のバンド活動の休止を表していました。

しかし今、彼らは活動再開を果たしていて、ツアーを通してファンに向けて新しい姿を見せています。

そんな彼らの新しい音楽は、ファンの人たちの日々の光であり続けています。

それが今回『9999+1』のアートワークから見える光ととてもうまく関連していて、

この”白いアルバム”のように、ロックバンドとして何かをするためには常にかっこよく居続けるということは言うまでもないでしょう。



彼らに、30周年おめでとうございます!と改めて言わせてください。

そしてファンの方へ―彼らの音楽と私たちのアートワークを存分に楽しんで!





<リリース情報>







「30th Anniversary『9999+1』–GRATEFUL SPOONFUL EDITION–」



発売日:2019年12月4日(水)

価格:7800円(税別)



=Disc1収録予定内容=

1. ボナペティ-OPENING-

2. この恋のかけら

3. 天道虫

4. Love Homme

5. Stars (9999 Version)

6. Breaking The Hide

7. ロザーナ

8. Changes Far Away

9. 砂の塔

10. Balloon Balloon

11. Horizon

12. Titta Titta

13. ALRIGHT

14. I dont know

15. ボナペティ-ENDING-

16. ダレカニ-demo-

17. eien-demo2015-



=Disc2 収録予定内容=

「THE YELLOW MONKEY SUPER JAPAN TOUR 2019 -GRATEFUL SPOONFUL-」@宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ(2019年8月3日)

1. この恋のかけら

2. ロザーナ

3. 熱帯夜

4. 砂の塔

5. Breaking The Hide

6. 聖なる海とサンシャイン

7. Tactics

8. 天国旅行

9. Changes Far Away

10. JAM

11. Balloon Balloon

12. SPARK

13. Love Homme

14. 天道虫

15. バラ色の日々

16. 悲しきASIAN BOY

17. Titta Titta

18. 太陽が燃えている

19. SUCK OF LIFE

20. I dont know



■豪華ブックレット

初日の静岡公演から、全エリアを追いかけたカメラマン/横山マサト氏による200P以上に及ぶ豪華ブックレット



先着購入特典:GRATEFUL SPOONFULオリジナルトランプ

<イベント情報>



タワモン SUPER CAFE『9999+1』



TOWER RECORDS CAFE 表参道店

●開催期間:2019年11月29日(金)~12月30日(月)

・第1弾:11月29日(金)~12月16日(月)

・第2弾:12月17日(火)~12月30日(月)



●営業時間:11:00~22:00(L.O.21:00)



TOWER RECORDS CAFE 札幌ピヴォ店

●開催期間:2019年11月29日(金)~12月15日(日)

●営業時間:10:00~20:00(L.O.19時)



<ツアー情報>



「THE YELLOW MONKEY 30th Anniversary DOME TOUR」



=ツアー日程=

2019年12月28日(土)ナゴヤドーム

2020年2月11日(火・祝)京セラドーム大阪

2020年4月4日(土)東京ドーム

2020年4月5日(日)東京ドーム



チケット詳細

指定席:9900円(税込)

*6歳以上はチケットが必要(但し、6歳未満でも座席が必要な場合はチケット必要)



オフィシャルサイト:https://theyellowmonkey.jp

DOME TOUR特設サイト:https://theyellowmonkeysuper.jp/feature/30th