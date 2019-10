5人組ダンス&ボーカルグループ・IVVY(アイビー)が初の東名阪ツアー「IVVY ONEMAN LIVE TOUR ~Show~」を行い、4日、ファイナルとなる東京・マイナビBLITZでツアーを完走した。

東京・マイナビBLITZでツアー「IVVY ONEMAN LIVE TOUR ~Show~」を開催したIVVY

ライブは、全員が身長180cmオーバーでハイレベルなスポーツ経験者であるIVVYらしさ全開のダンスパフォーマンスに、各メンバーの特性を生かした初のソロパート、そして5人のコーラスワークで聴かせるバラードと、歌・ダンス共に様々なライブパフォーマンスを約2時間繰り広げた。

また、会場では初のゲームタイアップとして、3周年を迎える人気の恋愛ゲームアプリ『イケメン革命◇アリスと恋の魔法』とのコラボレーションによる新曲「Alice」(「イケメン革命◇アリスと恋の魔法」3周年記念テーマソング)を発表し、アンコールでサプライズ初披露。さらに今年12月に、初の2daysライブを今秋オープンしたばかりのライブハウス「Veats shibuya」にて開催することのほか、2020年夏には東京・大阪・名古屋・福岡・札幌と、初の5都市ツアーも開催されることが発表された。

本編はツアータイトルである新曲「SHOW」から始まり、ファンの歓声と共にメンバー5人とバックダンサーで会場を盛り上げ開演。「Light on fire」で得意のパフォーマンスを見せ、デビュー曲「Baby I’m Back」、ライブで人気の「pain」、バラード「One love」とつなげていった。

後半も、ライブで人気の「Brand new day」やカバー曲「JOYFUL」、さらにメンバーTAIYUが“ドライブダンス”を考案した「We like party」で会場を一気に盛り上げ、「SHOW TIME」で幕を閉じた。

アンコールで登場したメンバーTOSHIKIは、「今まで挫折しかけた事や前に踏み出せない自分がいた事が何度もあったけど、ファンの皆さんの言葉が励みになって今に繋がっています。みなさんとこのメンバーと一緒に、変わらずこのまま信じて突き進んでいくのでこれからもIVVYをよろしくお願いします」とファンへの思いを伝え、YU-TAは「今日発表になった来年の5大都市ツアーでは、育ててくれた街や環境に恩返しの気持ちを込めて、僕たちの音楽で勇気や希望を伝えて行きたい」と意気込みのコメント。

最後にリーダーHIROTOが、「みなさんのおかげで無事ツアーを完走し、メンバーが1人も欠けずにこの5人でここまで来れたこと、本当にファンの皆さんとメンバーに愛されたなって感じています。今日は通過点です。みんなと一緒に必ず次のステップへ行き夢を叶えます。これからもIVVYの応援をよろしくお願いします!」と涙ぐみながら感謝の気持ちを熱く語り、「みなさんと一緒に夢を必ず叶えていく、そんな気持ちを込めたこの曲をみなさんも一緒に歌ってください」と、最後にメンバー全員からファンへの思いをつづったライブ最後の定番バラード「With you」を披露。

メンバーもファンも待ち望んでいたマイナビ赤坂BLITZのライブ公演。メンバー、ファンのそれぞれの思いと感動に包まれながら終演を迎えた。

■「IVVY ONEMAN LIVE TOUR ~Show~」セットリスト

01. SHOW

02. Light on fire

03. Baby I’m Back

04. pain

05. One love

06. ONE (TOSHIKIソロ)

07. Run away (TAIYUダンスソロ)

08. Too late

09. 歩み (YU-TAソロ)

10. First&Last

11. goddess (HIROTOソロ)

12. Hands up (KENTO.iソロ)

13. Higher

14. Brand new day

15. mirage

16. JOYFUL

17. We like party

18. SHOW TIME





Encore

Alice

With you