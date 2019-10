明治安田生命J1リーグ第28節が4日から6日にかけて各地で行われた。

鹿島アントラーズはアウェイでセレッソ大阪と対戦。開始6分で鹿島の犬飼智也が先制弾を挙げると、1点を死守して勝ち点3を持ち帰ることに。灼熱の首位対決を制し、首位に浮上した。

FC東京はサガン鳥栖のホームに乗り込んだ。FC東京は三田啓貴の“直接CK弾”で先制に成功するも、86分とアディショナルタイム6分に鳥栖の走行攻撃を防ぐことができず1-2の逆転負けを許してしまった。鳥栖はJ1通算100勝を達成した。

ガンバ大阪は北海道コンサドーレ札幌に、川崎フロンターレは湘南ベルマーレにそれぞれ5-0の快勝を収めた。また、サンフレッチェ広島もヴィッセル神戸を相手に6-2の大勝を記録した。

今節の結果と順位表は以下の通り。

■J1第28節

ガンバ大阪 5-0 北海道コンサドーレ札幌

ジュビロ磐田 0-2 横浜F・マリノス

サガン鳥栖 2-1 FC東京

名古屋グランパス 1-1 大分トリニータ

ベガルタ仙台 0-1 松本山雅FC

サンフレッチェ広島 6-2 ヴィッセル神戸

セレッソ大阪 0-1 鹿島アントラーズ

浦和レッズ 2-1 清水エスパルス

湘南ベルマーレ 0-5 川崎フロンターレ

■J1順位表

1位 鹿島(勝点55/得失点差+26)

2位 FC東京(勝点53/得失点差+15)

3位 横浜FM(勝点52/得失点差+18)

4位 川崎(勝点47/得失点差+20)

5位 広島(勝点47/得失点差+16)

6位 C大阪(勝点46/得失点差+10)

7位 札幌(勝点40/得失点差+5)

8位 大分(勝点40/得失点差+4)

9位 神戸(勝点35/得失点差-1)

10位 浦和(勝点35/得失点差-11)

11位 清水(勝点35/得失点差-20)

12位 G大阪(勝点34/得失点差-2)

13位 名古屋(勝点33/得失点差-1)

14位 仙台(勝点32/得失点差-8)

15位 湘南(勝点31/得失点差-18)

16位 鳥栖(勝点31/得失点差-18)

17位 松本(勝点28/得失点差-14)

18位 磐田(勝点21/得失点差-21)

■J1第29節対戦カード(18日、19日)

▼18日

19:00 松本 vs 鹿島

19:00 札幌 vs C大阪

19:30 浦和 vs 大分

▼19日

13:00 神戸 vs FC東京

14:00 清水 vs 広島

14:00 名古屋 vs 仙台

14:00 横浜FM vs 湘南

14:00 G大阪 vs 川崎

15:00 磐田 vs 鳥栖