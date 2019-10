アグレッシブなロックナンバー　小倉 唯ニューシングル『Destiny』MUSIC VIDEOを公開！

声優・アーティストとして活躍する⼩倉 唯が、10⽉30⽇(⽔)に発売する記念すべき10枚⽬のシングル 『Destiny』より、表題曲『Destiny』のMUSIC VIDEO(Short ver.)を公開した。



多くの話題作で活躍する声優・⼩倉 唯。2012年に『Raise』でソロデビュー。最新アルバム『ホップ・ステップ・アップル』まで、全9枚のシングルとアルバム3枚をリリースし、いずれもトップチャート⼊りさせている。2018 年に初となる単独アリーナ公演を成功させ、2019年4⽉から⾏われた3度⽬のライブツアー、【⼩倉 唯 LIVE TOUR 2019『Step Apple』】では⾃⾝最⼤規模の6都市7公演を⼤成功に収め、約2万⼈を動員した。



10⽉30⽇(⽔)に発売となる『Destiny』は、⾃⾝も出演するTVアニメ『Z/X Code reunion』のオープニングテーマで、デビュー作の『Raise』、7th Single『Future Strike』に続くロックナンバーとなっている。



今回のMUSIC VIDEO では、楽曲のテーマにもなっている”運命の⽷”を表現したレーザーの中で、いつもの可愛らしさとは違ったクールな表情を浮かべて歌う⼩倉の姿がみられる。また、花に囲まれ祈るように歌う⽔上のシーンと、暗がりの⽔辺から⽔中へと落ちていくシーンは今までにない幻想的な世界感を披露。キュートな笑顔だけでなく、クールな表情に儚げな雰囲気まで、さまざまな表情を⾒せてくれた。



▼小倉 唯『Destiny』MUSIC VIDEO(Short ver.)





■小倉 唯 10th Single『Destiny』 2019年10月30日(水)発売

【収録内容】

<期間限定盤>

品番:KICM-91987

価格:1800円+税

*初回製造分のみ 藤真拓哉描き下ろしイラスト Z/X限定PRカード封入



1. Destiny (作詞:織田あすか(Elements Garden)/作曲:上松範康(Elements Garden)/編曲:岩橋星実(Elements Garden))

*TVアニメ『Z/X Code reunion』オープニングテーマ

2. 赤いリボン (作詞:小倉 唯・塚田耕平/作曲・編曲:塚田耕平)

3. Destiny (off vocal ver.)

4. 赤いリボン (off vocal ver.)

★期間限定盤特典★

・『Destiny』MUSIC VIDEO

・<Destiny>MAKING



<通常盤>

品番:KICM-1988

定価:1200円+税

*初回製造分のみ 藤真拓哉描き下ろしイラスト Z/X限定PRカード封入



1. Destiny (作詞:織田あすか(Elements Garden)/作曲:上松範康(Elements Garden)/編曲:岩橋星実(Elements Garden))

*TVアニメ『Z/X Code reunion』オープニングテーマ

2. 赤いリボン (作詞:小倉 唯・塚田耕平/作曲・編曲:塚田耕平)

3. Destiny (TV size)

4. Destiny (off vocal ver.)

5. 赤いリボン (off vocal ver.)

※初回封入特典は、トレーディングカードゲーム 『Z/X ‒ Zillions of enemy X-』のプロモーションカード。

※封入されるカードは期間限定盤と通常盤でデザインが異なる。

※カードの効果と絵柄は共通。

■小倉 唯 PROFILE

出身地:群馬県

誕生日:1995年8月15日



<TVアニメーション出演作品>

Z/X Code reunion(各務原あづみ役)

ありふれた職業で世界最強(ミュウ役)

マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(二葉さな役)

ゴブリンスレイヤー -GOBLINS CROWN-(女神官役)

アフリカのサラリーマン(ゴリ美役)

ノア 方舟の救世主(パンドラ役)

HUGっと! プリキュア (輝木ほまれ役/キュアエトワール役)

からかい上手の高木さん(サナエ役)

<Infinite Dendrogram>-インフィニット・デンドログラム-(キューコ役)

ぱすてるメモリーズ(舞子ちまり役)

ゆらぎ荘の幽奈さん(伏黒夜々役)

音楽少女(迎羽織役)

りゅうおうのおしごと! (シャルロット・イゾアール役)

ポプテピピック(星降そそぐ役)

UQ HOLDER! ~魔法先生ネギま!2~(夏凜役)

徒然チルドレン(上根綾香役)

鬼灯の冷徹 第弐期(座敷童子 二子)

ViVid Strike! (リンネ・ベルリネッタ役)

城下町のダンデライオン(櫻田光役)

ヤマノススメ シリーズ(ここな役)

ロウきゅーぶ! シリーズ(袴田ひなた役)

てーきゅう シリーズ(トマリン役)

スクールガールストライカーズAnimation Channnel(菜森まな役)

sin 七つの大罪(ベルゼバブ役)

ガールフレンド(仮)シリーズ(朝比奈桃子役)

ハイスクールD×D BorN(片瀬役)

DOG DAYS″(アリア役)

ユリ熊嵐(泉乃純花役)

聖剣使いの禁呪詠唱<ワールドブレイク>(四門摩耶役)

クロスアンジュ 天使と竜の輪舞 (クリス役)

最近、妹のようすがちょっとおかしいんだが。(寿日和役)

夜桜四重奏~ハナノウタ~(桜野小姫役)

機巧少女は傷つかない(小紫役)

超次元ゲイム ネプテューヌ(ロム役)

俺の妹がこんなに可愛いわけがない。(五更珠希役)

変態王子と笑わない猫。(筒隠月子役)

他多数出演



【小倉 唯公式HP】http://www.ogurayui.jp/discography/