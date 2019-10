SKE48が11周年特別公演でアリーナコンサート開催を発表、高柳明音卒コンは3月に横アリで

SKE48が5日(土)、SKE48劇場で「11周年特別公演」を開催し、来年2月3月のアリーナ単独公演と高柳明音の卒業公演の開催、そしてオフィシャルファンクラブの発足を発表した。



途中途中に、SKE48の歴史を振り返る映像を流しながら、「パレオはエメラルド」や「片想いFinally」、「チョコの奴隷」、「ピノキオ軍」など、グループの歴史を辿る48曲をノンストップで歌い上げた63名のメンバーたち。この日、最大のサプライズはアンコール開けにあった。



「仲間の歌」をメンバーと会場が一体となってシンガロングした後、キャプテン・斉藤真木子が締めくくりの挨拶をすると、突如モニターが映し出され、2020年にアリーナ単独コンサートを開催することが発表されたのだ。



これには何も知らされていなかったメンバーも会場のファンと一緒になって大きな歓声を上げた。さらにアリーナ単独コンサートのうち2020年3月15日(日)横浜アリーナが高柳明音の卒業コンサートと発表されると高柳が泣きくずれ、会場からはさらなる大歓声が上がった。



アリーナ単独コンサートは2020年2月15日(土)に静岡エコパアリーナにて、3月15日(日)に横浜アリーナにて、高柳明音の卒業コンサート「明音祭」として行われる。また、合わせてSKE48のオフィシャルファンクラブが2020年2月にスタートすることも発表された。



▽高柳明音 コメント

静岡エコパアリーナと横浜アリーナのコンサートが久々にみんなで立てる大きいステージだというのもあって、すごくみんなが喜んでて。横浜アリーナが私の卒業公演になるって発表された時もすごくみんなが喜んでくれて、それがなによりも嬉しかったです。そんなみんなを最後までしっかり守って、愛し抜いて、SKE48の新しい魅力や今までの良さを詰め込んだライブをできたらいいなと思っています。それを一緒に盛り上げてくださるのはファンの方だと思うので、できるだけ多くの方に観てもらいたいし、私をずっと応援してくださっている方もSKE48を昔から見ていた方も損はさせないコンサートにしたいと思ってますので、遊びにきてくれたら嬉しいです。



▽「SKE48 11周年特別公演」

2019年10月5日(土)17:00 開演

会場:SKE48劇場

出演:チームS:石黒友月、井上瑠夏、大谷悠妃、上村亜柚香、北川愛乃、坂本真凛、杉山愛佳、仲村和泉、野島樺乃、野村実代、松本慈子、山内鈴蘭

チームKII:青木詩織、荒井優希、江籠裕奈、大芝りんか、太田彩夏、大場美奈、片岡成美、北野瑠華、白井琴望、惣田紗莉渚、高柳明音、竹内彩姫、中野愛理、日高優月、古畑奈和、水野愛理

チームE:相川暖花、浅井裕華、井田玲音名、鎌田菜月、熊崎晴香、倉島杏実、斉藤真木子、佐藤佳穂、末永桜花、菅原茉椰、須田亜香里、高畑結希(※「高」は「はしごだか」が正式表記)、谷真理佳、西満里奈、野々垣美希、平田詩奈、深井ねがい、福士奈央

研究生:青海ひな乃、赤堀君江、荒野姫楓、池田楓、石川花音、入内嶋涼、大橋真子、岡本彩夏、川嶋美晴、白井友紀乃、鈴木愛菜、鈴木恋奈、竹内ななみ、田辺美月、中坂美祐、平野百菜、藤本冬香



▽セットリスト

overture

M.1 PARTY が始まるよ 井上、野島、野村、松本、荒井、江籠、大場、惣田、竹内彩、古畑、浅井、鎌田、熊崎、佐藤、末永、須田

M.2 マンゴーNo.2 石黒、大谷、坂本、杉山、仲村、大芝、太田、片岡、中野、相川、倉島、菅原、高畑、西、平田、深井

M.3 会いたかった 高柳、斉藤

M.4 強き者よ 2期生、3期生、5期生、6期生、D1、移籍組

M.5 思い出以上 井上、北川愛、野村

M.6 雨のピアニスト 斉藤、須田、谷

M.7 青空片想い 大谷、中野、西、平田

M.8 羽豆岬 上村、坂本、井田、倉島、佐藤、末永、野々垣、福士

M.9 コスモスの記憶 荒井、片岡、白井琴、高柳、水野、斉藤、菅原、深井

M.10 命の使い道 研究生

M.11 誰かのせいにはしない 北川愛、山内、青木、太田、白井琴、中野、水野、井田、菅原、高畑、谷、野々垣

M.12 パレオはエメラルド 井上、野島、松本、荒井、江籠、大場、惣田、竹内彩、古畑、浅井、鎌田、熊崎、斉藤、佐藤、末永、須田

M.13 クロス 北野、高柳、日高

M.14 オキドキ 石黒、大谷、上村、坂本、仲村、野村、大芝、白井琴、中野、水野、倉島、菅原、西、野々垣、深井、福士

M.15 片想いFinally 7期生

M.16 To be continued. 井上、北川愛、山内、青木、荒井、江籠、大場、惣田、日高、古畑、斉藤、佐藤、谷、平田、青海、赤堀

M.17 ハレーション 杉山、野島、山内、白井琴、高柳、古畑、佐藤、谷

M.18 あっという間の少女 石黒、北川愛、仲村、青木、北野、惣田、竹内彩、日高、浅井、井田、鎌田、熊崎、菅原、野々垣

M.19 みつばちガール 研究生

M.20 チョコの奴隷 大谷、上村、大芝、太田、片岡、中野、水野、相川、倉島、末永、須田、高畑、西、平田、深井、福士

M.21 夕立の前 青木、北野、竹内彩、日高、井田、鎌田、熊崎 M.22 RESET 石黒、大谷、北川愛、坂本、杉山、仲村、野村、松本、山内、江籠、大芝、太田、片岡、水野、斉藤、野々垣

M.23 僕の太陽 井上、大谷、上村、坂本、杉山、野村、大芝、太田、中野、古畑、相川、浅井、高畑、西、野々垣、平田

M.24 シアターの女神 石黒、上村、仲村、荒井、大場、片岡、惣田、高柳、相川、浅井、倉島、末永、須田、高畑、深井、福士

M.25 賛成カワイイ! 研究生

M.26 GALAXY of DREAMS 北川愛、杉山、野島、山内、高柳、古畑、井田、佐藤、須田、谷

M.27 ピノキオ軍 石黒、井上、大谷、上村、坂本、仲村、野村、相川、浅井、鎌田、倉島、末永、高畑、西、平田、福士

M.28 兆し 青木、江籠、大芝、太田、大場、片岡、北野、白井琴、高柳、竹内彩、中野、日高、水野、赤堀、岡本、田辺

M.29 僕らの風 松本、荒井、惣田、福士

M.30 マツムラブ! 青木、竹内、井田、鎌田

M.31 バナナ革命 相川、浅井、熊崎、倉島、斉藤、佐藤、末永、菅原、須田、高畑、谷、西、野々垣、平田、深井、福士、石川、大橋、田辺、平野

M.32 消せない炎 石黒、大谷、北川井、坂本、杉山、仲村、野島、野村、松本、山内、青海、荒野、池田、岡本、川嶋、白井友、鈴木愛、竹内な、中坂

M.33 コケティッシュ渋滞中 上村、白井琴、水野、菅原

M.34 制服を着た名探偵 上村、野島、松本、江籠、白井琴、竹内彩、水野、熊崎、菅原

M.35 コップの中の木漏れ日 井上、野村、松本、江籠、熊崎、菅原

M.36 キスポジション 青木、荒井、江籠、大芝、太田、片岡、北野、白井琴、惣田、高柳、竹内彩、中野、日高、古畑、水野、赤堀、石川

M.37 引っ越しました 山内、大場、谷

M.38 チームS 推し 石黒、井上、大谷、上村、北川愛、坂本、杉山、仲村、野島、野村、山内、荒野、池田、岡本、白井友、中坂

M.39 窓際LOVER 松本、荒井、北野、鎌田、福士

M.40 SKE フェスティバル 相川、浅井、井田、熊崎、倉島、斉藤、佐藤、末永、菅原、高畑、谷、西、野々垣、平田、深井、平野"

M.41 今の私じゃダメなんだ 須田

M.42 夢の階段を上れ! 8期生

M.43 ぼっちでスキップ 青木、北野、日高、日高

M.44 転がる石になれ 9期生

M.45 おしべとめしべと夜の蝶々 江籠、古畑

M.46 いきなりパンチライン 上村、北川愛、杉山、山内、青木、太田、北野、白井琴、中野、相川、井田、高畑、谷、西、深井、福士

M.47 Stand by you 石黒、大谷、坂本、仲村、大芝、片岡、竹内彩、水野、倉島、菅原、野々垣、平田、青海、赤堀、鈴木愛、田辺

M.48 FRUSTRATION 井上、野島、野村、松本、荒井、江籠、大場、惣田、高柳、日高、古畑、浅井、鎌田、熊崎、斉藤、佐藤、末永、須田

M.49 ずっとずっと先の今日 ALL

EN.1 Gonna Jump 井上、野島、松本、荒井、江籠、大場、惣田、高柳、日高、古畑、浅井、鎌田、熊崎、佐藤、末永、須田

EN.2 仲間の歌 ALL

EN.3 僕は知っている ALL