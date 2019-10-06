スマートフォン用RPG「Fate／Grand Order（FGO）」の劇場版アニメ「劇場版 Fate／Grand Order -神聖円卓領域キャメロット-」の前編「Wandering； Agateram」（2020年公開）の第1弾キービジュアルが公開された。ベディヴィエールやマシュ・キリエライト、ダ・ヴィンチ、藤丸立香が描かれている。スタッフも発表され、小太刀右京さんが脚本、細居美恵子さんや黄瀬和哉さん、温泉中也さんがキャラクターデザインを担当することも分かった。黄瀬さんは総作画監督も務める。

「FGO」は、ゲームやアニメが人気の「Fate」シリーズのスマートフォン用ゲーム。未来が失われた世界を舞台に、プレーヤーがサーヴァントと呼ばれるキャラクターたちを従えて、過去にさかのぼる旅に出る。テレビアニメ「Fate／Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-」が放送中。

◇スタッフ（敬称略）

監督：末澤慧▽脚本：小太刀右京▽キャラクターデザイン：細居美恵子、黄瀬和哉、温泉中也▽サブキャラクターデザイン：乘田拓茂、山本彩▽総作画監督：黄瀬和哉▽プロップデザイン：吉田大洋、原由知▽美術設計：小木斉之、イノセユキエ▽コンセプトアートデザイン：coralie nagel、竹内敦志▽美術監督：甲斐政俊▽色彩設計：関本美津子▽撮影監督：田中宏侍▽3DCG：Studio Bros Inc.▽3Dディレクター：鈴木寛▽編集：濱宇津妙子▽音楽：芳賀敬太、深澤秀行▽音響監督：明田川仁▽制作：Production I.G▽アニメーション制作：SIGNAL.MD▽配給：アニプレックス

◇キャスト（敬称略）

ベディヴィエール：宮野真守▽藤丸立香：島崎信長▽マシュ・キリエライト：高橋李依