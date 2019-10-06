電撃文庫（KADOKAWA）のライトノベルが原作のアニメ「ストライク・ザ・ブラッド」のスペシャルOVA（オリジナル・ビデオ・アニメ）「ストライク・ザ・ブラッド 消えた聖槍篇」とOVA第4期「ストライク・ザ・ブラッドIV」が制作されることが10月6日、分かった。「消えた聖槍篇」はオリジナルエピソードで、第4期は全6巻となる。「消えた聖槍篇」が2020年1月29日、第4期の第1巻が同年3月25日に発売される。
「ストライク・ザ・ブラッド」は、「アスラクライン」「ダンタリアンの書架」などでも知られる三雲岳斗さん作、マニャ子さんイラストのライトノベルで、第四真祖という伝説の吸血鬼になった少年・暁古城や機関からの監視役に選ばれた少女・姫柊雪菜らの戦いを描いた学園ファンタジー。
テレビアニメが2013年10月～2014年3月に放送された。
◇スタッフ（敬称略）
監督：山本秀世▽シリーズ構成・脚本：吉野弘幸▽キャラクターデザイン：佐野恵一、古川英樹▽音響監督：明田川仁▽音響制作：マジックカプセル▽音楽：ASSUMED SOUNDS▽アニメーション制作：CONNECT
◇消えた聖槍篇のキャスト（敬称略）
暁古城：細谷佳正▽姫柊雪菜：種田梨沙▽藍羽浅葱：瀬戸麻沙美▽暁凪沙：日高里菜▽煌坂紗矢華：葉山いくみ▽矢瀬基樹：逢坂良太▽南宮那月：金元寿子▽アスタルテ：井口裕香▽ラ・フォリア・リハヴァイン：大西沙織▽羽波唯里：千本木彩花▽斐川志緒：本渡楓▽妃崎霧葉：藤井ゆきよ
◇ストライク・ザ・ブラッドIVのキャスト（敬称略）
暁古城：細谷佳正▽姫柊雪菜：種田梨沙▽藍羽浅葱：瀬戸麻沙美▽暁凪沙：日高里菜▽煌坂紗矢華：葉山いくみ▽矢瀬基樹：逢坂良太▽南宮那月：金元寿子▽アスタルテ：井口裕香▽羽波唯里：千本木彩花▽斐川志緒：本渡楓▽グレンダ：和多田美咲