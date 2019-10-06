TVアニメ、そしてOVAが3期まで発表された「ストライク・ザ・ブラッド」シリーズ。このたび第4期にあたるOVA「ストライク・ザ・ブラッドIV」と、シリーズ初のオリジナルエピソードが展開されるOVA「ストライク・ザ・ブラッド 消えた聖槍篇」の制作が決定した。
「ストライク・ザ・ブラッドIV」では全6巻でOVA第3期の続きが描かれ、「消えた聖槍篇」では雪菜がある“大切なもの”を失くしたことから物語が動き出す。キャストには暁古城役の細谷佳正、姫柊雪菜役の種田梨沙らが引き続き名を連ね、両作の主題歌は前作に引き続きオープニングを岸田教団＆THE明星ロケッツ、エンディングを種田演じる姫柊雪菜が担当。「消えた聖槍篇」は2020年1月29日、「ストライク・ザ・ブラッドIV」第1巻は2020年3月25日に発売予定だ。
また併せて「消えた聖槍篇」の早期予約特典、「消えた聖槍篇」「ストライク・ザ・ブラッドIV」の全巻購入特典を公開。さらに12月15日には、都内で「消えた聖槍篇」上映イベントが開催される。特典、イベントの詳細は公式サイトで確認を。
「ストライク・ザ・ブラッドIV」
第1巻 2020年3月25日発売予定
スタッフ
原作：三雲岳斗（電撃文庫刊）
原作イラスト：マニャ子
監督：山本秀世
シリーズ構成・脚本：吉野弘幸
キャラクターデザイン：佐野恵一、古川英樹
音響監督：明田川仁
音響制作：マジックカプセル
音楽：ASSUMED SOUNDS
アニメーション制作：CONNECT
キャスト
暁古城：細谷佳正
姫柊雪菜：種田梨沙
藍羽浅葱：瀬戸麻沙美
暁凪沙：日高里菜
煌坂紗矢華：葉山いくみ
矢瀬基樹：逢坂良太
南宮那月：金元寿子
アスタルテ：井口裕香
羽波唯里：千本木彩花
斐川志緒：本渡楓
グレンダ：和多田美咲 ほか
「ストライク・ザ・ブラッド 消えた聖槍篇」
2020年3月25日発売予定
スタッフ
原作：三雲岳斗（電撃文庫刊）
原作イラスト：マニャ子
監督：山本秀世
シリーズ構成・脚本：吉野弘幸
キャラクターデザイン：佐野恵一、古川英樹
音響監督：明田川仁
音響制作：マジックカプセル
音楽：ASSUMED SOUNDS
アニメーション制作：CONNECT
キャスト
暁古城：細谷佳正
姫柊雪菜：種田梨沙
藍羽浅葱：瀬戸麻沙美
暁凪沙：日高里菜
煌坂紗矢華：葉山いくみ
矢瀬基樹：逢坂良太
南宮那月：金元寿子
アスタルテ：井口裕香
ラ・フォリア・リハヴァイン：大西沙織
羽波唯里：千本木彩花
斐川志緒：本渡楓
妃崎霧葉：藤井ゆきよ ほか
(c)2019 三雲岳斗/KADOKAWA/PROJECT STB OVA