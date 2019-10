人気若手俳優14名による人狼ゲームバトル番組『人狼男子』毎週水曜放送中！

人狼ゲーム×エチュード(アドリブ芝居)トークバトルリアルシチュエーションバラエティ『人狼男子』が、2019年10月2日(水)23時よりTOKYO MXで放送スタートした。



本番組は大人気の『人狼ゲーム』に、舞台やテレビで活躍中の人気若手俳優14名が7名ずつ各々”TEAM A”と”TEAM B”の2チームに分かれ、様々なシチュエーションの中にもぐりこんだ”人狼男子”を探し出す、人狼ゲーム×エチュード(アドリブ芝居)トークバトル、リアルシチュエーションバラエティ番組。



MCには、舞台を中心に俳優として数多くの作品に出演する、反橋宗一郎が抜擢され、”TEAM A”は杉江大志・糸川耀士郎・横井翔二郎・辻諒・日向野祥・稲垣成弥・秋葉友佑の7名、一方の”TEAM B”は椎名鯛造・櫻井圭登・瀬戸祐介・福山聖二・こんどうようぢ・與座亘・宮澤佑の7名となる。



虚言・疑心・真実・策略・芝居、様々な人間模様を余すことなくさらけ出す、”思考”の時間。

若手俳優14名の中から、最後に勝ち残るのは、果たして誰か…!?



彼らからのコメントも届いてるのでご紹介!



【反橋 宗一郎 コメント】

今回は人狼男子が集まる宴の館の主ということで、遠慮なく自由に楽しく思いのままに、やらせて頂きました。気が知れたキャストや、久しぶりのキャスト、初めましてのキャストに、ズカズカと踏み込ませて頂きました。長時間にわたる撮影… 私はほぼ20時間ぐらいではなかったでしょうか? しかし、何時間だろうが、人狼は飽きませんね。どんな顔でどんな役者がどんな嘘をつくのか、真実を見抜くのか、私の無茶振りにどう答えるのか、見応え抜群なはずです! 是非、みなさんお楽しみに!!



【杉江 大志 コメント】

予想以上の盛り上がりになりました! 各キャストの見たことのない部分も、垣間見えるのではないでしょうか。キャスト同士、不思議な絆が生まれたこの番組! 楽しんで頂けること、間違いなしです! 是非、チェックして下さい♪



【糸川 耀士郎 コメント】

俳優同士の戦いだったので、演技力もバトルの要素に加わって、見応えのある人狼ゲームになっているんじゃないかなと思います。楽しく熱く真剣に戦う僕たちを、是非見て頂けたら、嬉しいです!!



【横井 翔二郎 コメント】

人狼に苦手意識があった僕が、1試合目で面白い! と感じれる魅力が、この人狼男子にはあります。人狼をやったことある人もそうでない人も、やったけど好きな人もそうでない人も、この番組を見れば、きっとやりたくなるに違いない。まあ外から見てるのが一番楽しかったりするので、そんな人はニヤニヤしながら、楽しんで頂ければ幸いです。



【辻 諒 コメント】

とっっても楽しかったです!!! みんなで本気で人狼をやっていると、時間を忘れるんですね。本気で勝とうとしていたので、僕が本気で悔しがっている姿も見られると思います。色んな衣装も用意して頂いて、ノリノリでした! お楽しみに!



【日向野 祥 コメント】

初めての人狼ゲームだったので最初は不安もあったのですが、楽しく撮影させて頂きました。色々な衣装も着させて頂き、凄くいい雰囲気の中で出来たので、今後はプライベートでもやりたいと思います! 放送をお楽しみに!!



【稲垣 成弥 コメント】

人狼は普段あまりやったことがなかったので、楽しくやらせて頂きました。回ごとに服装が変わっているのも見所です! 初めましての人もいる中で、人狼をするのは大変だなと思っていたのですが、収録が終わった頃には、皆とすごく仲良くなっていました! 人狼って面白い。色々な展開があるので、是非皆さん、楽しみにしていて下さい!



【秋葉 友佑 コメント】

今回の人狼ゲーム、経験が浅いながらも、楽しませて頂きました。役者が本気で騙し合うこのコンテンツとしては、かなり苦労しましたが(笑)衣装も色々着たので、そこも楽しんで頂けると嬉しいです。



(C) jinrodanshi

【リアルシチュエーションバラエティ『人狼男子』番組概要】

●番組タイトル:『人狼男子』

●放送局:TOKYO MX

●放送日時:2019年10月2日(水) 23:00から放送開始、毎週水曜日23:00放送

●MC:反橋宗一郎

●出演:

(TEAM A)杉江大志・糸川耀士郎・横井翔二郎・辻諒・日向野祥・稲垣成弥・秋葉友佑

(TEAM B)椎名鯛造・櫻井圭登・瀬戸祐介・福山聖二・こんどうようぢ・與座亘・宮澤佑

[人狼ゲームバトル『人狼男子』オフィシャルサイト] https://www.jinrodanshi.com/

[人狼ゲームバトル『人狼男子』オフィシャルTwitter]@jinrodanshi







~TEAM A 所属~



・杉江 大志(すぎえ たいし)プロフィール

1992年5月7日生れ。滋賀県出身。

映画・舞台『Messiah メサイア』シリーズ(加々美いつき 役)、ミュージカル『ヘタリア』シリーズ(中国 役)、舞台『私のホストちゃん』シリーズ(大湖 役)、映画・舞台『刀剣乱舞』(鯰尾藤四郎 役)、ミュージカル『スタミュ』(星谷悠太 役)、舞台『KING OF PRISM -Over the Sunshine!-』(速水ヒロ 役)

年末年始には、第二弾 舞台『文豪とアルケミスト』を控えている。



・糸川 耀士郎(いとかわ ようじろう)プロフィール

1993年5月28日生まれ。島根県出身。

舞台『私のホストちゃん』シリーズ(氷河 役)、超歌劇『幕末Rock』(高杉晋作 役)、Live Musical『SHOW BY ROCK!!』(チタン 役)、舞台『黒子のバスケ』(赤司征十郎 役)、Starry☆Sky on STAGE(土萌羊 役)、体内活劇『はたらく細胞』Ⅱ(B細胞)など。



・横井 翔二郎(よこい しょうじろう)プロフィール

1991年1月28日生まれ。鹿児島県出身。

舞台『劇団シャイニング from うたの☆プリンスさまっ♪』シリーズ(セシル丸 役)、舞台『KING OF PRISM -Over the Sunshine!-』(太刀花ユキノジョウ 役)、舞台『デルフィニア戦記』シリーズ(イヴン 役)、舞台劇『からくりサーカス』(ジョージ・ラローシュ 役)、舞台『俺たちマジ校デストロイ』(京条竜 役)など。



・辻 諒(つじ りょう)プロフィール

11月27日生まれ。福島県出身。

Live Musical『SHOW BY ROCK!!』(忍迅雷音嵐 役)、ライブスペクタクル『NARUTO-ナルト』シリーズ(デイダラ 役)、舞台『アニドルカラーズ! キュアステージ』(朝日悠希 役)、舞台『BRAVE10』(由利鎌之助 役)、The Stage『神々の悪戯』(ロキ・レーヴァテイン 役)など。



・日向野 祥(ひがの しょう)プロフィール

1991年1月19日生まれ。神奈川県出身。

2.5次元ダンスライブ『S.Q.S(スケアステージ)』(篁志季 役)、舞台『青春歌闘劇(バトリズムステージ)WAVE』(キョウ 役)、舞台『アオアシ』(金田晃教 役)ハイパープロジェクション演劇『ハイキュー!!』"飛翔"(澤村大地 役)など。



・稲垣 成弥(いながき せいや)プロフィール

1990年5月11日生まれ。北海道出身。

ミュージカル『青春-AOHARU-鉄道』シリーズ(宇都宮線 役)、舞台『ひらがな男子』(た 役)、『家庭教師ヒットマンREBORN! the STAGE』(柿本千種 役)、舞台『MANKAI STAGE【A3!】』(伏見臣 役)など。



・秋葉 友佑(あきば ゆうすけ)プロフィール

1992年4月6日生まれ。神奈川県出身。

舞台『ラズベリーボーイ』シリーズ(今和泉かける・わたる 役)、舞台『MARKER LIGHT-BLUE マーカライト・ブルー』(サフィール役)、『遙かなる時空の中で5 風花記』(沖田総司 役)、2.5次元ダンスライブ『ツキウタ。』ステージ『ツキステ。』シリーズ、(長月夜 役)、舞台『弱虫ペダル』(東堂尽八 役)など。



~TEAM B 所属~



・椎名 鯛造(しいな たいぞう)プロフィール

1986年6月17日生まれ。岐阜県出身。

舞台『最遊記歌劇伝』(孫悟空 役)、舞台『戦国BASARA』(森蘭丸 役)(猿飛佐助 役)、ミュージカル『忍たま乱太郎』(善法寺伊作 役)、『ダイヤのA The LIVE』(小湊亮介 役)、映画・舞台『刀剣乱舞』(不動行光 役)など。2020年には再び『最遊記歌劇伝』が決定している。



・櫻井 圭登(さくらい けいと)プロフィール

1993年2月8日生まれ。東京都出身。

舞台『CLOCK ZERO〜終焉の一秒〜』(ルーク 役)、『あんさんぶるスターズ! オン・ステージ』(紫之創 役)、ミュージカル『スタミュ』(辰己琉唯 役)、舞台『刀剣乱舞』(肥前忠広 役)に選出、11月22日(金)より開幕。



・瀬戸 祐介(せと ゆうすけ)プロフィール

1985年9月13日生まれ。神奈川県出身。

學蘭歌劇『帝一の國』(本田章太 役 / 高天原蒜山 役)、音楽劇『金色のコルダ Blue♪Sky』(火原和樹 役)、映画・舞台『刀剣乱舞』(江雪左文字 役)、斬劇『戦国BASARA』(明智光秀 役)、映画『ガチンコ 疾走上等』(山口鉄 役)など。



・福山 聖二(ふくやま せいじ)プロフィール

1990年9月17日生まれ。東京都出身。

スーパーミュージカル『聖闘士星矢』(キグナス氷河 役)、舞台『下天の華』(織田信行 役)、舞台『Wake Up, Girls!』(早坂相 役)、映画『多動力』(堀口靖文 役) ※堀江貴文原作など。



・こんどう ようぢ(こんどう ようじ)プロフィール

1992年12月25日生まれ。大阪府出身。

原宿系大人気読者モデルから、俳優へ。中性的な雰囲気を醸し出す『ジェンダーレス男子』としても注目。フジテレビ系『モシモノふたり』『宣材能力テスト』、読売テレビ系『ダウンタウンDX』など。舞台『青春歌闘劇(バトリズムステージ)WAVE』(シン 役)、ミュージカル『少女革命ウテナ ~深く綻ぶ黒薔薇の~』(千唾馬宮 役)など。



・與座 亘(よざ わたる)プロフィール

1995年6月3日生まれ。沖縄県出身。

2015年、ミスター慶應コンテストでファイナリスト。TBS系バライティ『恋んトス』シーズン5出演。『ミラクル☆ステージ サンリオ男子』(若野ゆず 役)、The Stage『神々の悪戯』(バルドル・フリングホルニ 役)、『トワイライト・ミュージカル ZONE-00』シリーズ(志萬安吾 役)など。



・宮澤 佑(みやざわ ゆう)プロフィール

1995年4月3日生まれ。静岡県出身。

TBS系バライティ『恋んトス』シーズン6出演。舞台『信長の野望・大志』(樋口 / 直江兼続 役)、『あんさんぶるスターズ! オン・ステージ』(蓮巳敬人 役)など。