今季20勝の貫録!昨季サイ・ヤング賞の左腕に投げ勝つ



ヒューストン・アストロズとタンパベイ・レイズによるアメリカン・リーグ地区シリーズ第2戦がアストロズの本拠地ミニッツメイド・パークで行われ、アストロズ先発のゲリット・コール投手が15奪三振など快投を見せ連勝に貢献した。



アストロズは第1戦で先発ジャスティン・バーランダー投手の7回無失点の好投もあり先勝。続くこの日の第2戦では今季20勝、メジャートップの326奪三振をマークした右腕コールが登板した。



試合はアストロズのコール、昨季のサイ・ヤング賞を獲得したレイズのブレイク・スネル投手による投手戦が繰り広げられる。



初回はコールが2三振を奪い無失点とすれば、スネルは95マイル(約153キロ)以上のフォーシームを中心に打たせて取る投球で3者凡退。そして2回はコールがスライダーとナックルカーブを決め球に3者連続三振、スネルも走者を背負いながら2三振と奪うなど無失点と譲らない。



序盤3回までをともに無失点と抑えた両先発投手だったが、この緊迫した投手戦で先に点を奪ったのはアストロズ。4回、コールが引き続き3者凡退に抑えると、アストロズは直後の攻撃で先頭の4番アレックス・ブレグマン内野手がフルカウントから96マイル(約154キロ)のフォーシームを左中間スタンドへソロ本塁打を叩き込み1点を先制した。



レイズのスネルは、この後5番のヨーダン・アルバレス内野手を空振り三振に仕留めたところで降板。2番手のディエゴ・カスティーヨ投手が2者連続で内野ゴロに打ち取って追加点を許さなかった。



しかし、アストロズのコールは引き続き快投の勢いが衰えることなく、5回は3つのアウト全て三振。6回は先頭打者に中前安打を許すも、続くヤンディ・ディアズ内野手を空振り三振、そして一塁走者の盗塁も阻止して併殺に。この回も結果的に3人でレイズの攻撃を抑えた。



ここまで11三振のコールは、7回にも2つの三振を奪ってこの試合13奪三振。昨季地区シリーズのクリーブランド・インディアンス戦で記録した12個を更新してポストシーズン自己最多とした。



追加点が欲しいアストロズは、直後の攻撃でレイズ4番手のエミリオ・パガーン投手から相手エラーとカルロス・コレア内野手の二塁打で無死二、三塁のチャンスを作ると、1死から9番のマーウィン・ゴンザレス捕手が左翼へ適時打を放ち1点を追加。終盤に来て2-0とリードを広げた。









奪三振ショーのコールは快挙へ猛進!しかし…



ここまで96球を投げているコールは8回も続投。先頭のブランドン・ロウ内野手をナックルカーブ、粘るトラビス・ダーノウ捕手も10球を擁しながらスライダーで三振を奪って15奪三振。ポストシーズン1試合15奪三振は球団新記録であるとともに史上3位タイ、そして2000年のロジャー・クレメンス氏以来、21世紀では初の快挙となった。



しかし、コールは8番のケビン・キアマイアー外野手に二塁打、続くウィリー・アダメズ内野手にこの日初めての四球を与えたところで降板。それでも、マウンドを降りる際には大観衆の歓声にグラブを掲げて応えて胸を張ってダグアウトへ下がった。



コールはこの日7回118球(ストライク83球)を投げて被安打4、与四球1、奪三振15、無失点。そしてピンチに2番手でリリーフしたクローザーのロベルト・オスーナ投手が後続を無事に打ち取ってレイズの反撃を封じた。



アストロズは8回にもレイズ5番手のニック・アンダーソン投手から2死一、三塁のチャンスを作り、コレアがこの日2安打目となる適時打を放って3-0。ロースコアの接戦が続く中で大きな1点が加わった。



このまま逃げ切りたいアストロズは、オスーナがイニング跨ぎで9回も続投。しかし、簡単に終われないレイズは先頭の2番オースティン・メドウズ外野手が右前安打、3番のトミー・ファム外野手も中前安打で続き無死一、二塁とする。



さらに制球が定まらないオスーナは4番のチェ・ジマン内野手に四球を与え満塁に。最終盤に来て最大の山を迎える。そして5番のアビザイル・ガルシア外野手の三ゴロの間に三塁走者が生還し、レイズが1点を返した。



なおも1死一、三塁からブランドン・ロウ内野手がフルカウントから四球を選び再び満塁。ピンチを作り続けたアストロズのオスーナはここで無念の降板となり、3番手としてウィル・ハリス投手がマウンドに上がった。



ハリスはダーノウに対してフルカウントまでいきながらも、最後はカットボールで空振り三振。そして最後は前の打席で二塁打を放っているキアマイアーを82.2マイル(約132キロ)のカーブで一ゴロに打ち取って試合終了。アストロズが3-1で辛くも逃げ切って2連勝とし、シリーズ突破へ王手とした。



先発のコールはこれでポストシーズン通算3勝目。前日のバーランダーに続いての好投で、先発投手陣の充実ぶりを結果で証明する形となった。



第3戦は移動日を挟んで、敵地トロピカーナ・フィールドで行われる。先発はアストロズが今季2チームで計18勝を挙げたザック・グレインキー投手、崖っぷちのレイズはワイルドカードゲームで好投した今季16勝のチャーリー・モートン投手が昨季まで在籍していた古巣に立ち向かう。









