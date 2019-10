コトブキヤ「BISHOUJOシリーズ」10周年記念イベント開催！　先行販売グッズも

ホビーメーカーの株式会社壽屋は、2019年11月2日(土)~11月10日(日)にコトブキヤ秋葉原館5階 コトブキヤベース・アキバにて「BISHOUJOシリーズ10周年展」を開催する。「BISHOUJOシリーズ」とは、新旧を問わず様々なコミックス、ゲーム、映画のキャラクターたちを日本人ならではの視点でデザイン‐BISHOUJO化‐し、立体化するシリーズ。メインアーティストである山下しゅんや氏を中心に、ジャパニーズテイストを世界へ発信するフィギュアをリリースし続けている。イベントでは、これまでにBISHOUJO化し立体化してきたキャラクターの中でも選りすぐりのキャラクターたちを缶バッジ、アクリルスタンド、タペストリーにし先行販売する。





●開催記念商品

※イベント会場先行販売商品

▲トレーディングバッジコレクション MY LITTLE PONY美少女/各330円(税込)

▲トレーディングバッジコレクション DC COMICS美少女 vol.1/各330円(税込)

▲アクリルスタンドコレクション DC COMICS美少女(パワーガール・ スーパーガール リターンズ・ アーマードワンダーウーマン・ハーレイ・クイン NEW52 ver.)/各1650円(税込)

▲B2タペストリー DC COMICS美少女/3850円(税込)



●購入特典

▲イベント会場にて開催記念商品の購入金額2000円(税込)ごとに、ポストカード3種の中からランダムで1枚がプレゼントされる。※なくなり次第終了。



●キャンペーン特典

▲ハッシュタグ #BISHOUJO10周年 をつけてイベント会場の様子をツイート&会場のスタッフにツイート画面を提示すると、先着で特製ステッカーがプレゼントされる。※1人1枚、なくなり次第終了。





◆BISHOUJOシリーズ10周年展

(BISHOUJO 10th Anniversary Exhibition)

<開催期間>

2019年11月2日(土)~2019年11月10日(日)

<開催場所>

コトブキヤ秋葉原館5階 コトブキヤベース・アキバ(イベントスペース)

<イベント・販売品の詳細>

https://www.kotobukiya.co.jp/event/event-183892/

<入場料>

無料



【注意事項】

イベント混雑時には整理券配布および、入場制限を行わせていただく場合がございます。

販売物・購入特典は多数用意しておりますが、品切れの際はご容赦ください。

掲載の情報は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。



