◆ 7日から宮崎で18試合を予定



阪神は5日、10月7日（月）から宮崎県にて開催される秋季教育リーグ「みやざきフェニックス・リーグ2019」の参加予定メンバーを発表した。



投手では今季ウエスタンで最多奪三振をマークした2年目右腕・馬場皐輔ら8選手がメンバー入り。ルーキーでは7月に支配下登録を勝ち取った片山雄哉捕手、ウエスタン99試合に出場した小幡竜平内野手の2選手が名を連ねた。



発表されたメンバー、試合日程、大会概要は以下の通り。なお、選手は期間中に入れ替わる場合もある。



◆ 参加メンバー

＜投手＞

18 馬場皐輔

19 藤浪晋太郎

27 尾仲祐哉

30 高野圭佑

36 浜地真澄

40 福永春吾

56 飯田優也

121 石井将希



＜捕手＞

39 長坂拳弥

95 片山雄哉



＜内野手＞

4 熊谷敬宥

37 森越祐人

38 小幡竜平

58 荒木郁也

125 藤谷洸介



＜外野手＞

25 江越大賀

63 板山祐太郎

68 俊介





◆ 試合日程

7日（月）トゥサン（生目第二）

8日（火）ロッテ（アイビー）

9日（水）巨人（SOKKEN）

10日（木）ヤクルト（西都）

11日（金）予備日

12日（土）西武（サンマリン）

13日（日）DeNA（アイビー）

14日（月）巨人（サンマリン）

15日（火）日本ハム（清武第二）

16日（水）予備日

17日（木）楽天（日向）

18日（金）ヤクルト（西都）

19日（土）日本ハム（SOKKEN）

20日（日）サムスン（アイビー）

21日（月）予備日

22日（火）西武（南郷）

23日（水）楽天（生目第二）

24日（木）ロッテ（ひむか）

25日（金）予備日

26日（土）ハンファ（SOKKEN）

27日（日）DeNA（アイビー）

28日（月）巨人（ひむか）





◆ 大会概要



【期間】

2019年10月7日（月）～28日（月）



【参加チーム】

NPB＝12球団

韓国プロ野球＝3球団

四国アイランドリーグplus選抜



【球場】

▼ 宮崎市

アイビースタジアム

生目の杜運動公園第2野球場

KIRISHIMAサンマリンスタジアム宮崎

KIRISHIMAひむかスタジアム

SOKKENスタジアム

清武総合運動公園第2野球場



▼ 西都市

西都原運動公園野球場



▼ 日南市

天福球場

南郷スタジアム



▼ 日向市

お倉ヶ浜総合公園野球場