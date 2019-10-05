阪神・藤浪晋太郎

◆ 7日から宮崎で18試合を予定

　阪神は5日、10月7日（月）から宮崎県にて開催される秋季教育リーグ「みやざきフェニックス・リーグ2019」の参加予定メンバーを発表した。

　投手では今季ウエスタンで最多奪三振をマークした2年目右腕・馬場皐輔ら8選手がメンバー入り。ルーキーでは7月に支配下登録を勝ち取った片山雄哉捕手、ウエスタン99試合に出場した小幡竜平内野手の2選手が名を連ねた。

　発表されたメンバー、試合日程、大会概要は以下の通り。なお、選手は期間中に入れ替わる場合もある。

◆ 参加メンバー
＜投手＞
18　馬場皐輔
19　藤浪晋太郎
27　尾仲祐哉
30　高野圭佑
36　浜地真澄
40　福永春吾
56　飯田優也
121　石井将希

＜捕手＞
39　長坂拳弥
95　片山雄哉

＜内野手＞
4　熊谷敬宥
37　森越祐人
38　小幡竜平
58　荒木郁也
125　藤谷洸介

＜外野手＞
25　江越大賀
63　板山祐太郎
68　俊介


◆ 試合日程
7日（月）トゥサン（生目第二）
8日（火）ロッテ（アイビー）
9日（水）巨人（SOKKEN）
10日（木）ヤクルト（西都）
11日（金）予備日
12日（土）西武（サンマリン）
13日（日）DeNA（アイビー）
14日（月）巨人（サンマリン）
15日（火）日本ハム（清武第二）
16日（水）予備日
17日（木）楽天（日向）
18日（金）ヤクルト（西都）
19日（土）日本ハム（SOKKEN）
20日（日）サムスン（アイビー）
21日（月）予備日
22日（火）西武（南郷）
23日（水）楽天（生目第二）
24日（木）ロッテ（ひむか）
25日（金）予備日
26日（土）ハンファ（SOKKEN）
27日（日）DeNA（アイビー）
28日（月）巨人（ひむか）


◆ 大会概要

【期間】
2019年10月7日（月）～28日（月）

【参加チーム】
NPB＝12球団
韓国プロ野球＝3球団
四国アイランドリーグplus選抜

【球場】
▼ 宮崎市
アイビースタジアム
生目の杜運動公園第2野球場
KIRISHIMAサンマリンスタジアム宮崎
KIRISHIMAひむかスタジアム
SOKKENスタジアム
清武総合運動公園第2野球場

▼ 西都市
西都原運動公園野球場

▼ 日南市
天福球場
南郷スタジアム

▼ 日向市
お倉ヶ浜総合公園野球場