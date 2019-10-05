◆ 7日から宮崎で18試合を予定
阪神は5日、10月7日（月）から宮崎県にて開催される秋季教育リーグ「みやざきフェニックス・リーグ2019」の参加予定メンバーを発表した。
投手では今季ウエスタンで最多奪三振をマークした2年目右腕・馬場皐輔ら8選手がメンバー入り。ルーキーでは7月に支配下登録を勝ち取った片山雄哉捕手、ウエスタン99試合に出場した小幡竜平内野手の2選手が名を連ねた。
発表されたメンバー、試合日程、大会概要は以下の通り。なお、選手は期間中に入れ替わる場合もある。
◆ 参加メンバー
＜投手＞
18 馬場皐輔
19 藤浪晋太郎
27 尾仲祐哉
30 高野圭佑
36 浜地真澄
40 福永春吾
56 飯田優也
121 石井将希
＜捕手＞
39 長坂拳弥
95 片山雄哉
＜内野手＞
4 熊谷敬宥
37 森越祐人
38 小幡竜平
58 荒木郁也
125 藤谷洸介
＜外野手＞
25 江越大賀
63 板山祐太郎
68 俊介
◆ 試合日程
7日（月）トゥサン（生目第二）
8日（火）ロッテ（アイビー）
9日（水）巨人（SOKKEN）
10日（木）ヤクルト（西都）
11日（金）予備日
12日（土）西武（サンマリン）
13日（日）DeNA（アイビー）
14日（月）巨人（サンマリン）
15日（火）日本ハム（清武第二）
16日（水）予備日
17日（木）楽天（日向）
18日（金）ヤクルト（西都）
19日（土）日本ハム（SOKKEN）
20日（日）サムスン（アイビー）
21日（月）予備日
22日（火）西武（南郷）
23日（水）楽天（生目第二）
24日（木）ロッテ（ひむか）
25日（金）予備日
26日（土）ハンファ（SOKKEN）
27日（日）DeNA（アイビー）
28日（月）巨人（ひむか）
◆ 大会概要
【期間】
2019年10月7日（月）～28日（月）
【参加チーム】
NPB＝12球団
韓国プロ野球＝3球団
四国アイランドリーグplus選抜
【球場】
▼ 宮崎市
アイビースタジアム
生目の杜運動公園第2野球場
KIRISHIMAサンマリンスタジアム宮崎
KIRISHIMAひむかスタジアム
SOKKENスタジアム
清武総合運動公園第2野球場
▼ 西都市
西都原運動公園野球場
▼ 日南市
天福球場
南郷スタジアム
▼ 日向市
お倉ヶ浜総合公園野球場
◆ 7日から宮崎で18試合を予定
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